Xiaomi Mi Band 5 officiel : Alexa, NFC et écran OLED plus grand à moins de 40€

Xiaomi vient de dévoiler le Mi Band 5 lors d’une conférence de présentation en Chine. Cette nouvelle génération de bracelet connecté tire son épingle du jeu grâce à un écran OLED plus spacieux, une autonomie de 14 jours, la présence d’Amazon Alexa, du NFC et d’un chargeur magnétique. Date de sortie, prix et fiche technique…On vous dit tout sur le Mi Band 5.

Comme annoncé, Xiaomi a levé le voile sur le Mi Band 5 lors d’une conférence chinoise. Très similaire au Mi Band 4 lancé en 2019, le bracelet comporte néanmoins plusieurs nouveautés attendues par les aficionados de la marque. On fait le point sur ses atouts.

⌚️Quelles nouveautés pour le Mi Band 5 ?

Le Mi Band 5 se distingue d’abord de son prédécesseur grâce à son écran OLED d’1,2 pouces, soit une surface d’affichage 20% supérieure au Mi Band 4, qui devait se contenter d’une dalle de 0,95 pouces. Cette année, Xiaomi propose plus de 100 nouveaux cadrans animés avec des personnages de séries animées populaires, comme Bob l’Eponge.

L’autre nouveauté majeure de cette cinquième itération c’est le chargeur magnétique. Il n’est plus nécessaire de séparer le tracker du bracelet pour le mettre à recharger. Il suffit désormais de brancher le chargeur sur les électrodes fixées sur la face arrière du tracker. Cette nouvelle construction évite les risques de faux contacts, trop réguliers avec les précédentes générations.

Comme les précédents modèles, le Mi Band 5 promet une autonomie de 14 jours. Cette fois, Xiaomi a confié l’autonomie du bracelet connecté à une batterie de 185 mAh. De même, le bracelet est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur pendant 30 minutes d’immersion, comme le Mi Band 4.

Comme prévu, le Mi Band 5 permet aussi aux femmes de garder un oeil sur leurs cycles menstruels. Sans surprise, Xiaomi a aussi apporté des améliorations plus générales au suivi du sommeil et de l’activité physique. Désormais, le bracelet offre 11 modes de suivi (pour différents sports) de la condition physique et distingue le sommeil paradoxal à côté du sommeil profond et léger. Xiaomi ajoute aussi une capacité d’oxymétrie de pouls SpO2.

Lors de la conférence, Xiaomi n’a pas évoqué l’intégration d’Amazon Alexa. Néanmoins, l’assistant vocal est bien présent sur la version internationale du bracelet connecté. La conférence étant réservée au marché chinois, il n’est pas étonnant que la firme ait fait l’impasse sur le sujet. On notera aussi la présence du NFC pour les paiements sans contact avec votre smartphone.

💰Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Xiami Mi Band 5 est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site de Gearbest au prix de 39 euros. Les premières livraisons auront lieu au début du mois d’août. Il s’agit bien de la version internationale du bracelet connecté, avec Alexa et le NFC.

Que pensez-vous de cette nouvelle génération de bracelet connecté à petit prix ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.