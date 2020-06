Xiaomi Mi Band 5 : Alexa, NFC et mesure du taux d’oxygène dans le sang, voici les nouveautés

Xiaomi s’apprête à dévoiler le Mi Band 5, son nouveau bracelet connecté. Quelques jours avant la présentation, une fuite apparue sur Sina Weibo est venue confirmer une grosse partie des nouveautés, dont l’intégration d’Amazon Alexa, du NFC et d’un outil capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang.

Ce 1er juin 2020, un informateur du nom de Xiaoyi a évoqué les nouveautés qui seront intégrées au Mi Band 5 dans une publication sur Sina Weibo, rapportent nos confrères de TuttoTech. D’après le leaker, le bracelet est construit autour d’un écran AMOLED plus large que celui du Mi Band 4. De plus, Xiaomi serait parvenu à réduire la taille des bordures qui cerclent la dalle.

Selon lui, le Mi Band 5 permettra à l’utilisateur d’activer l’appareil photo du smartphone à distance. L’option s’annonce pratique pour les photos de groupe par exemple. De nombreuses montres ou bracelets connectés permettent déjà de contrôler le déclenchement de l’appareil photo. C’est notamment le cas de l’Apple Watch.

Comme prévu, le bracelet intègre Amazon Alexa, l’assistant vocal développé par Amazon. L’assistant intelligent est aussi présent sur les dernières montres fitness de la marque Fitbit. Selon Xiaoyi, tous les variantes vendues dans le monde seront compatibles avec le NFC. Jusqu’ici, la firme réservait les déclinaisons compatibles au marché chinois.

Enfin, le Mi Band 5 serait capable de mesurer le taux d’oxygène de le sang de son porteur, comme la future Apple Watch Series 6. Une baisse drastique du taux d’oxygénation du sang risque d’engendrer une dégradation des fonctions normales du coeur et du cerveau. Dans ces conditions, on s’attend à ce que le Mi Band 5 avertisse les usagers via une notification en cas de baisse importante. Pour rappel, Xiaomi présentera le Mi Band 5 ce 11 juin 2020 lors d’une conférence en ligne. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : TuttoTech