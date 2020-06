Mi Band 5 : Xiaomi dévoile une photo officielle et quelques fonctionnalités

Xiaomi vient de dévoiler une première affiche publicitaire pour la Xiaomi Mi Band 5, le prochain bracelet connecté de la marque. Le design général reste proche de la Xiaomi Mi Band 4, mais le constructeur confirme l’arrivée d’un écran plus grand. La marque confirme au passage plusieurs fonctionnalités comme le NFC, le tracking fitness ou la santé.

Xiaomi fait monter la pression sur les réseaux sociaux chinois autour de son bracelet connecté Mi Band 5. La prochaine itération doit en effet être dévoilée le 11 juin 2020. Un premier poster promotionnel vient d’être posté sur la page Weibo officielle de Xiaomi. On découvre l’objet dans les coloris jaune, rouge, vert et noir – un rien plus acidulés que ceux qui étaient proposés jusqu’alors avec la Mi Band 4 (noir, bleu, marron et orange).

Le design est pratiquement identique à la génération précédente, avec toujours cet écran très allongé avec des bords arrondis. L’écran semble bel et bien plus grand, ce qui parait confirmer la rumeur selon laquelle la Mi Band 5 embarquerait une dalle 1,2″ (le Band 4 avait un écran d’à peine 0,9″). Xiaomi accompagne l’image de quelques infos. On apprend notamment que le bracelet aura bien le NFC, une fonctionnalité qui autorise, entre autres, le paiement sans contact directement sur le bracelet.

C’est d’ailleurs l’une des fonctionnalités les plus attendues du Mi Band 5. Surtout si la prochaine version reste vendue autour de 30 euros. L’un des pictogrammes du visuel à droite semble d’ailleurs montrer une carte de paiement couleur or. Les autres pictogrammes donnent quelques infos sur les fonctionnalités de l’interface. L’un des pictogrammes suggère un suivi du cycle menstruel pour les femmes, mais aussi divers types de tracking fitness (rameur, yoga, corde à sauter…).

On ne saura en revanche pas si le bracelet prendra ou non en charge l’assistant vocal Amazon Alexa pour le moment.