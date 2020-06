Xiaomi Redmi 9 : quadruple capteur photo et batterie 5020 mAh à moins de 150 euros

Xiaomi vient de lever le voile sur le Redmi 9 ! Le smartphone d’entrée de gamme se distingue de la concurrence grâce à son quadruple capteur arrière et sa grosse batterie de 5020 mAh. Cerise sur le gâteau, il est proposé sous la barre des 150 euros. Date de sortie, prix et fiche technique…On vous dit tout sur le dernier né de Xiaomi.

Xiaomi Espagne vient de dévoiler le Redmi 9 sur son site officiel. Le smartphone était déjà apparu à plusieurs reprises dans des fuites en provenance de Chine. On peut s’attendre à ce que le terminal débarque dans d’autres pays d’Europe, dont la France, dans les jours ou semaines à venir.

📱Quelle fiche technique pour le Redmi 9 ?

Le Redmi 9 est recouvert d’un écran IPS LCD de 6,53 pouces surmonté d’une fine encoche en forme de goutte d’eau. Cette encoche renferme un capteur photo frontal de 8 mégapixels.

Au dos, Xiaomi mise sur un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 13 mégapixels, d’un second capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un troisième objectif de macro de 5 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels dédié au mode portrait. C’est l’atout principal du smartphone.

Du reste, le Redmi 9 est alimenté par le SoC MediaTek Helio G80 (gravé en 12 nm) couplé à 3 ou 4 Go de RAM et une grosse batterie de 5020 mAh compatible avec la recharge 18W. On s’attend à ce que l’autonomie soit un autre de ses points forts.

Enfin, Xiaomi propose 32 ou 64 Go de stockage interne, extensible via carte microSD. On notera la présence du NFC et d’un port jack 3.5 mm. Á première vue, le Redmi 9 est un smartphone d’entrée de gamme équilibré.

💰Quel prix et quelle date de sortie ?

En Espagne, le smartphone est proposé au prix de départ de 149 euros. Pour les précommandes, Xiaomi offre même un rabais de 10 euros, portant la facture finale à 139 euros. Voici la grille tarifaire :

Redmi 9 3 Go / 32 Go – 139 euros

Redmi 9 4 Go / 64 Go – 169 euros

On peut s’attendre à un prix de départ similaire lors de la sortie en France. Pour l’heure, Xiaomi n’a pas communiqué sur l’arrivée du téléphone dans l’Hexagone. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le Redmi 9, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.