Xiaomi 12 : la recharge rapide 100W au programme ?

Le Xiaomi 12 pourrait embarquer un capteur principal amélioré de 50 MP ainsi qu'une recharge rapide de 100W au lieu de 120W. C'est tout cas ce qu'affirme le leaker chinois Digital Chat Station, réputé notamment pour ses révélations sur les produits de la marque.

Si tout ça se passe bien, Qualcomm devrait lever le voile d'ici la fin du mois de novembre 2021 sur le successeur direct du Snapdragon 888, à savoir le Snapdragon 898. Et si l'on suit le même schéma que l'année dernière, les annonces de Xiaomi devraient survenir peu de temps après le Snapdragon Tech Summit 2021.

En effet, le constructeur devrait présenter le Xiaomi 12. Ce tout nouveau smartphone sera le premier à être équipé d'un Snapdragon 898. Ce processeur s'annonce prometteur, notamment grâce à l'utilisation de la nouvelle architecture ARM V9, qui offre jusqu'à 30% de performances supplémentaires par rapport au SD 888.

Un capteur 50MP amélioré et une recharge rapide 100W pour le Mi 12 ?

En attendant la présentation officielle du flagship, les rumeurs et les révélations indiscrètes se multiplient sur la toile. En ce lundi 8 novembre 2021, c'est au tour du leaker réputé Digital Chat Station d'en dire plus sur le Xiaomi 12. Selon ses informations, le modèle Vanilla ne sera pas compatible avec une recharge rapide 120W. À l'inverse du Xiaomi 11T Pro, les utilisateurs devront donc se contenter d'une recharge rapide 100W sur le 12.

Selon le leaker, le 12 sera en réalité bien plus proche du 11T Pro que du Mi 11 Ultra, dans le sens où le smartphone sera dénué d'objectif périscopique et de capteur ultra grand-angle de haute qualité. En revanche, il pourra compter sur un capteur principal amélioré de 50 MP, en lieu et place du capteur 108 MP de l'an passé.

Concernant la capacité de la batterie, Digital Chat Station assure qu'elle sera importante, sans rentrer davantage dans les détails. D'après de précédentes rumeurs, le 12 devrait embarquer à minima une batterie de 5000 mAh à l'image du Xiaomi 11T Pro. Quant à la recharge sans fil, elle serait d'une puissance de 50W au moins tandis qu'elle passerait à 67W sur les modèles Pro et Ultra du Xiaomi 12. Quoi qu'il en soit, il convient de prendre ses informations avec des pincettes, du moins jusqu'à la présentation officielle du Xiaomi 12 prévue en décembre 2021. Pour rappel, le smartphone a été repéré dans le métro de Shenzhen si vous souhaitez avoir un bref aperçu du design de l'appareil.

Source : GSMArena