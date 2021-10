Xiaomi 12 : le smartphone arrivera en décembre 2021 avec un Snapdragon 898

L’attente ne sera plus très longue avant de découvrir les nouveaux flagships de Xiaomi, puisque la prochaine génération de Xiaomi 12 devrait être dévoilée dès la fin de l’année, au mois de décembre.

D’après le leaker Ice Universe, le Xiaomi 12 sera lancé par le fabricant chinois dès le mois de décembre 2021, soit pile un an après la sortie du Xiaomi Mi 11 en décembre 2020. Xiaomi devrait faire le choix de dévoiler son smartphone mi-décembre, plutôt que fin décembre de l’année dernière.

Comme le Xiaomi Mi 11, le Xiaomi 12 devrait être le premier smartphone à utiliser la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 898, qui sera présenté début décembre lors de l’événement annuel de l’entreprise nommé Snapdragon Tech Summit. Il sera l’occasion de découvrir ce que réserve Qualcomm pour les smartphones Android de 2022. On sait notamment que le processeur utilisera la nouvelle architecture ARM V9, qui promet jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888.

Que sait-on du Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 ne devrait pas être très différent du Xiaomi Mi 11, mais il viendra tout de même améliorer les aspects qui n’arrivaient plus à la cheville de la concurrence. En effet, on retrouvera désormais un écran LTPO OLED E5 de Samsung avec une définition 2K et une fréquence de rafraichissement adaptatif 120 Hz. Ce dernier devrait être significativement moins énergivore que la génération précédente.

Côté batterie, le flagship devrait être alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre 4600 mAh pour le Xiaomi Mi 11. Elle devrait être compatible avec la recharge rapide filaire 120 W, ce qui serait également une importante amélioration par rapport aux 50 W du Xiaomi Mi 11.

Xiaomi continuerait de faire la course aux mégapixels sur son Xiaomi 12 classique, puisqu’il serait le premier à utiliser une caméra de 200 MP. Il faudra opter pour le Xiaomi 12 Ultra, plus cher, si vous souhaitez un capteur principal 50 MP qui sera plus adapté aux clichés en basse luminosité. Pour l’instant, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le smartphone, mais le fabricant chinois a récemment breveté un appareil avec des capteurs alignés verticalement, comme on peut le voir sur l’image au-dessus. Quoi qu’il en soit, on devrait rapidement découvrir le design final quelques jours avant sa présentation en décembre.