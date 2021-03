Xiaomi Mi 11 Ultra : un benchmark confirme la fiche technique avant l’annonce

Xiaomi s'apprête à lancer le Mi 11 Ultra, un nouveau smartphone haut de gamme. Plusieurs jours avant l'annonce officielle, un benchmark apparu sur Geekbench est venu lever le voile sur une partie de la fiche technique. Sans surprise, le flagship est alimenté par le puissant SoC Snapdragon 888 de Qualcomm couplé à une importante quantité de mémoire vive.

Ce vendredi 26 mars 2021, le benchmark d'un smartphone intitulé M2102K1G a été mis en ligne dans la base de données de Geekbench. Le nom de code du smartphone est déjà apparu à plusieurs reprises sur la toile. Ce nom de code est lié au Mi 11 Ultra, le nouveau flagship premium de Xiaomi.

Sur Geekbench, le Mi 11 Ultra grimpe à 1132 en single core et à 3488 en multi core. Grâce à ces solides scores, il surpasse de peu le Galaxy S21 Ultra avec Exynos 2100 (1082 et 3443), le Mate 40 Pro de Huawei avec Kirin 9000 (950 et 3311) et le Oppo Find X3 Pro avec Snapdragon 888 (931 et 3392).

Qualcomm Snapdragon 888 et 12 Go de RAM pour le Xiaomi M11 Ultra

Ces performances de haut vol sont dues à la présence du Snapdragon 888. Comme son petit frère, le Mi 11 standard, le Mi 11 Ultra est alimenté par le SoC gravé en 5nm de Qualcomm. Le Mi 11 Ultra n'embarque donc pas le SoC maison de Xiaomi, Surge 2. Le puissant chipset Qualcomm est épaulé par 12 Go de RAM. Aux dernières nouvelles, une version avec 16 Go de mémoire vive est aussi dans les cartons de la marque chinoise. On peut donc s'attendre à des performances encore légèrement meilleures. Du reste, le benchmark confirme la présence d'Android 11. Par contre, on ignore si Xiaomi intègre la surcouche MIUI 12 ou la dernière version en date, MIUI 12.5.

Pour mémoire, Xiaomi dévoilera le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra ce lundi 29 mars 2021 lors d'une conférence organisée en Chine. Dans la foulée, le fabricant devrait annoncer une édition plus abordable, le Mi 11 Lite, et un nouveau Mi Mix avec écran pliable et une lentille liquide. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains Xiaomi Mi 11. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.