Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro se dévoilent un peu plus. Leurs fiches techniques respectives ainsi que leurs prix ont fuité sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter. L’occasion d’en apprendre plus sur ces deux smartphones destinés à concurrencer la gamme des Galaxy S11.

Les informations sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro se font rares. Des premières rumeurs faisaient état notamment d’une grosse batterie de 4800 mAh pour le Mi 10, et d’une technologie de recharge rapide 66W pour le Mi 10 Pro. Alors que la présentation des deux smartphones est attendue en février 2020, voilà qu’une grande partie de leurs fiches techniques ainsi que leurs prix potentiels viennent d’être révélés sur Weibo, le réseau social chinois. Avant de rentrer dans les détails, il est nécessaire de préciser que ces informations n’ont pas été commentées ou confirmées par Xiaomi.

Pour commencer, ce leak confirme que le Mi 10 embarquera un processeur Snapdragon 865G, une information que le constructeur avait d’ores et déjà confirmée lors du Qualcomm Summit. Ensuite, le smartphone pourrait être équipé d’une dalle OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il n’est pas précisé si cet écran sera incurvé ou non.

En outre, on apprends que la face arrière de l’appareil sera occupé par un quadruple capteur photo. Le capteur Sony IMX686, que l’on retrouve sur le Redmi K30, ferait office de capteur principal. Il serait donc accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 20 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un capteur encore inconnu de 5 mégapixels. Il pourrait s’agir soit d’un capteur TOF ou bien un objectif macro. Par ailleurs, le Mi 10 pourrait profiter d’un zoom hybride 30x.

Côté batterie, les présentes informations tendent à remettre en question les rumeurs citées plus haut. En effet, le Mi 10 pourrait être équipé d’une batterie de 4500 mAh (et non 4800 mAh) dotée d’une technologie de recharge rapide de 40W, et sans fil de 30W. Une recharge sans fil inversée de 10W est également évoquée. Ensuite, la fiche technique énonce la compatibilité avec le dual-mode 5G, et trois configurations distinctes :

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Côté prix, la fuite avance que les trois modèles seraient proposés au même prix, ce qui semble peu probable. Le tarif de 595$, soit 530€ est mise en avant.

Mi Pro : charge rapide et quadruple capteur photo

Venons en maintenant au Xiaomi Mi Pro. Aucune renseignement concernant l’écran malheureusement pour la version haut de gamme du Mi 10. En revanche, nous avons plus d’informations sur son ensemble photo, sa batterie, et les différentes configurations envisagées. En voici le résumé :

Quadruple capteur photo composé d’un capteur principal de 108 MP, d’un ultra grand-angle de 48MP, d’un téléobjectif de 12 MP et d’un capteur non-déterminé de 8 MP

Une batterie de 4500 mAh accompagnée d’une recharge rapide de 66W et sans fil de 40W. Aucun mention de la recharge sans fil inversée

Trois configurations disponibles toutes équipées de 12 Go de RAM avec au choix 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne

Au niveau des tarifs, le Mi 10 Pro pourrait coûter entre 546$ et 646$ selon les versions, soit entre 490€ et 575€ environ. Il faudra attendre la présentation officielle des deux smartphones pour confirmer ou non ces informations.

