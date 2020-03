Xiaomi Mi 10 : l’édition Explorer en verre transparent se dévoile en images

Xiaomi s’apprête à lancer un Mi 10 Explorer Edition avec un dos en verre transparent. Les premières images montrant le design du smartphone sont en effet apparues sur la toile. Sans surprise, la face arrière laisse apercevoir les composants internes du terminal, dont la batterie. Cette fois, la marque chinoise aurait décidé de ne pas recourir à une astuce et d’afficher les véritables composants.

Ce 9 mars 2020, nos confrères chinois de MyDrivers ont mis en ligne plusieurs photos d’un Xiaomi Mi 10 équipé d’un dos en verre transparent. Selon le média, les photos proviennent directement du département marketing de Xiaomi en Chine. Il s’agit visiblement d’un Mi 10 Explorer Edition. Ce n’est pas vraiment une surprise. En 2018, Xiaomi a en effet commercialisé un Mi 8 Explorer Edition avec un design analogue. Le constructeur a réitéré l’expérience l’an dernier avec le Mi 9 Explorer Edition.

Xiaomi montre les vrais composants du Mi 10 Explorer Edition

D’après MyDrivers, le dos en verre fumé du Mi 10 laisse entrevoir les véritables composants qui alimentent le smartphone. Cette fois, Xiaomi n’a donc pas placé un autocollant ou des composants factices afin d’améliorer le rendu esthétique de la bobine dédiée à la recharge sans fil, de la batterie ou de la carte mère par exemple. Lors de la sortie du Xiaomi Mi 8 Explorer en 2018, de nombreux testeurs se sont en effet rapidement rendus compte que Xiaomi avait placé des stickers et de faux composants pour améliorer le design de l’arrière.

Pour rappel, le lancement des Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro aura lieu le 27 mars prochain sur le marché européen. En général, Xiaomi ne commercialise pas les éditions Explorer en Europe. Il est néanmoins possible d’importer le smartphone sur un site de vente en ligne, comme Gearbest par exemple. Que pensez-vous de cette édition originale ? On attend votre avis dans les commentaires.

