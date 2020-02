Xiaomi Mi 10 Pro : en rupture de stock 55 secondes après sa sortie !

Le Xiaomi Mi 10 Pro rencontre un succès retentissant en Chine. Seulement 55 secondes après sa sortie sur le marché chinois, le smartphone s’est en effet retrouvé en rupture de stock. Pendant ce court laps de temps, la marque serait parvenue à écouler entre 33 300 et 40 000 téléphones.

Le 13 février dernier, Xiaomi a présenté les Mi 10 et Mi 10 Pro, de solides rivaux des Galaxy S20 de Samsung. Les deux variantes s’appuient sur une fiche technique haut de gamme à base de Snapdragon 865, d’écran 90 Hz et de capteur photo de 108 mégapixels. Pour le moment, les smartphones sont réservés au marché chinois. Suite à l’annulation du MWC, on ignore en effet quand Xiaomi annoncera la sortie européenne de la gamme.

D’après Xiaomi, les Mi 10 connaissent un important succès en Chine, rapportent nos confrères de PlayFulDroid. Dans une publication sur Sina Weibo, le réseau social chinois, la marque affirme que le Mi 10 Pro a généré 200 million de yuans lors de sa première vente flash. Selon PlayFulDroid, Xiaomi aurait donc vendu entre 33 300 et 40 000 unités. En l’espace de 55 secondes, le smartphone s’est retrouvé en rupture de stock.

Quelques jours plus tôt, c’est le Xiaomi Mi 10 standard qui déchaînait les foules en Chine. Dans le cadre de sa première vente flash, le smartphone s’est aussi retrouvé en rupture de stock en quelques secondes. La firme aurait vendu entre 42000 et 50000 unités, note le média.

Une rupture de stock orchestrée par Xiaomi ?

Xiaomi a l’habitude de communiquer rapidement sur les chiffres de vente de ses smartphones. C’était notamment le cas l’an dernier lors de la sortie du Xiaomi Mi 9. Il n’est pas rare que la marque chinoise organise des ventes flash avec un faible nombre d’unités dans les cartons afin de provoquer une rapide rupture de stock. Cette stratégie publicitaire éculée permet de faire parler des Mi 10 et de les imposer comme des produits rares et recherchés dans l’esprit des acheteurs.

