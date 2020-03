Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : lancement en Europe le 27 mars 2020, c’est officiel

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro débarqueront finalement en Europe le 27 mars 2020. Déjà disponibles en Chine depuis plusieurs semaines, le deux nouveaux haut de gamme du constructeur chinois s’apprêtent à débarquer sur le Vieux Continent. Lors de cette conférence en ligne, Xiaomi lèvera notamment le voile sur le prix de la gamme en euros.

Ce 13 février 2020, Xiaomi a présenté les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro lors d’une conférence en Chine. La firme avait prévu d’annoncer l’arrivée des smartphones sur le marché européen lors du MWC 2020 de Barcelone. Suite à l’épidémie de coronavirus et l’annulation du salon, la marque a ensuite été contrainte de repousser la conférence à une date ultérieure.

Dans une publication sur Twitter, le compte officiel de Xiaomi a finalement révélé la nouvelle date de la présentation. Xiaomi nous donne cette fois rendez-vous le 27 mars 2020 lors d’une conférence retransmise en direct sur la toile. On imagine que la firme se contentera en effet d’une présentation sur YouTube et sur son site web.

Xiaomi lèvera le voile sur le prix et la date de sortie en Europe des Mi 10

Lors de la conférence chinoise, Xiaomi a déjà révélé la fiche technique complète de ses nouveaux fleurons. On y trouve notamment un Snapdragon 865, un capteur photo 108 mégapixels, la charge rapide 45W, une recharge sans fil 30W et un écran 90 Hz AMOLED. Lors de la présentation du 27 mars, le constructeur s’attardera plutôt sur la date de sortie en Europe et sur la grille tarifaire en euros.

En Chine, les Mi 10 sont vendus entre 3999 yuans, environ 530 euros, et 5999 yuans, approximativement 800 euros. Sur le marché Européen, il n’est pas impossible que le prix s’approche plutôt de la barre des 1000 euros. On vous en dit plus dès que possible sur le prix de vente des Mi 10.