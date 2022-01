Xiaomi et OPPO s’apprêtent à sortir les premiers smartphones avec la recharge rapide 200W

Xiaomi et OPPO sont les pionniers en matière de recharge rapide. Les deux fabricants chinois espèrent désormais commercialiser rapidement les premiers smartphones capables de recharger en seulement quelques minutes à une puissance de 200 W.

D’après les informations du leaker Digital Chat Station, les premiers smartphones compatibles avec la recharge rapide filaire 200 W devraient bientôt voir le jour chez Xiaomi et OPPO. Xiaomi avait dévoilé un peu plus tôt en 2021 sa technologie Hypercharge 200 W, qui permet de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes. C’est donc bien plus rapide que les 120 W actuels du Xiaomi 12 Pro qui lui permettent de recharger sa batterie de 5000 mAh à 100 % en 17 minutes.

Xiaomi promet que sa technologie est assez sûre pour ses batteries, puisqu’après 800 cycles, le smartphone conserverait toujours plus que 80 % de son autonomie initiale. C’est donc plus que les standards du marché ainsi que la limite imposée par la règlementation chinoise qui stipule un maximum de 40 % de dégradation en l’espace de 400 cycles de charge. Sur Weibo, Digital Chat Station annonce déjà que Xiaomi prépare un smartphone avec une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 150 W. Il pourrait s’agir des futurs MIX 5 et MIX 5 Pro qui devraient arriver d’ici le mois de mars 2022 en Chine.

OPPO planche aussi sur la recharge rapide 200 W, mais n’a pas présenté de prototype

De son côté, OPPO n’a pour l’instant présenté aucun prototype pouvant être rechargé à une puissance de 200 W, mais selon Digital Chat Station, le géant chinois espère bien commercialiser rapidement un smartphone équipé de cette technologie.

OPPO avait récemment introduit sa technologie Flash Charge qui permet de recharger un smartphone à 125 W, mais le fabricant chinois n’a jusqu’à présent jamais intégré cette technologie dans un de ses smartphones. En effet, le fabricant chinois avait reconnu que la recharge rapide 125W dégradait ses batteries, et a pour l’instant préféré se contenter de 65 W sur ses smartphones haut de gamme.

Néanmoins, on sait que le prochain smartphone haut de gamme d’OPPO, le Find X5 Pro, prendra en charge une puissance maximale de 80 W, tout comme le nouveau OnePlus 10 Pro qui a été présenté ce matin. Il faudra donc probablement attendre l’année prochaine avant qu’OPPO ne saute le pas et dévoile un smartphone compatible avec la technologie 200 W.

Source : Digital Chat Station