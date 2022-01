Xiaomi 12 Ultra : le smartphone premium aurait été abandonné au profit des MIX 5 et MIX 5 Pro

Cette année, Xiaomi aurait fait le choix d’abandonner son smartphone le plus haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. Celui-ci serait remplacé par les nouveaux Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro qui arriveraient dès le début de l’année 2022.

Sur son compte Twitter, le leaker @xiaomiui a annoncé que Xiaomi aurait abandonné son smartphone Xiaomi 12 Ultra. Le fabricant a dévoilé il y a peu les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, et ceux-ci pourraient donc bien être les seuls smartphones de la série sur le segment haut de gamme. En effet, le Xiaomi 12 Ultra, connu sous son nom de code « wukong », aurait disparu du code source de MIUI, ce qui veut dire que le projet a été abandonné.

Cela fait maintenant plusieurs jours que @xiaomiui avait signalé que le Xiaomi 12 Ultra n’existait plus. D’après lui, ce dernier serait remplacé par les Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro, respectivement connus sous les noms de modèles « L1 » et « L1A » et sous les noms de code « Thor » et « Loki ». Les deux smartphones ont donc un lien de parenté avec le Xiaomi MIX 4, le premier smartphone du fabricant avec une caméra sous l’écran, qui était connu sous le nom de « Odin ». Le smartphone avec un module photo circulaire gigantesque qui avait été dévoilé la semaine dernière devrait donc être un des deux appareils.

Que sait-on des Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro ?

Selon @xiaomiui, Xiaomi compterait utiliser une nouvelle puce maison « Surge C2 » dans son Xiaomi MIX 5 Pro haut de gamme, après avoir équipé le Xiaomi MIX Fold de la première génération. Cet ISP personnalisé pourrait bien aider le Xiaomi MIX 5 Pro à être plus performant que ses prédécesseurs en photo.

À l’arrière des smartphones, on retrouverait une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 48 MP. Les capteurs seront accompagnés d’un téléobjectif de 48 MP offrant un zoom optique 2X sur le Xiaomi MIX 5, et par un périscope de 48 MP offrant un zoom optique 5X sur le MIX 5 Pro. Enfin, les deux smartphones seraient équipés d’une caméra frontale sous l’écran, et celle-ci serait également de 48 MP.

D’après les informations de @xiaomiui, les MIX 5 et MIX 5 Pro devraient être dévoilés en Chine dès le mois de mars 2022, mais rien n’indique qu’ils seront disponibles en France pour l’instant. En attendant, Xiaomi devrait lancer ses Xiaomi 12 et 12 Pro ici au cours des prochaines semaines.