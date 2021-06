Xiaomi admet que la recharge rapide 200W dégrade la batterie

Xiaomi admet que sa nouvelle technologie de recharge rapide 200W risque de dégrader prématurément la batterie des smartphones. En l'espace de deux ans, l'accumulateur perdra autour de 20% d'autonomie.

Il y a quelques jours, Xiaomi a levé le voile sur Hypercharge, une technologie de recharge rapide qui grimpe à 200W. Comme le montre la vidéo publiée par la firme chinoise, cette fonctionnalité, encore en cours de développement dans ses laboratoires, permet de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en l'espace de 8 minutes.

En l'espace de 4 minutes de charge, l'accumulateur récupère 50% d'autonomie. Dans la foulée, Xiaomi a annoncé une technologie de recharge sans fil de 120W. Cette charge par induction permet de charger la batterie de 4000 mAh d'un téléphone en 15 minutes sur un socle de recharge QI.

La recharge rapide de Xiaomi va accélérer la mort des batteries de smartphone

Malheureusement, ces technologies ont un impact sur la longévité de la batterie. Lors d'une séance de questions réponses sur le réseau social Sina Weibo, Xiaomi a mis en garde les futurs utilisateurs de la recharge rapide. Après 800 cycles de charge à 200W, la batterie d'un smartphone n'offrira plus que 80% de son autonomie initiale.

Concrètement, l'accumulateur aura perdu 20% de ses performances en l'espace de deux ans d'utilisation quotidienne. Si on considère qu'un smartphone alimenté par une batterie de 4000 mAh tient à peu près une journée complète, l'utilisateur se retrouvera contraint de passer par la case recharge dans le courant de la soirée. In fine, les utilisateurs devront changer de smartphone à peu près tous les 3 ans. D'après une étude américaine, les consommateurs actuels préfèreraient pourtant garder un téléphone entre 3 et 5 ans.

L'an dernier, Oppo avait fait des aveux similaires concernant sa recharge sans fil 40W. Toujours sur Weibo, Xiaomi s'est défendu en soulignant que cette dégradation est conforme aux standards de l'industrie. La réglementation chinoise stipule qu'une batterie ne doit pas perdre 40% de ses performances en l'espace de 400 cycles de charge. De ce côté là, Xiaomi est donc dans les clous. Que pensez-vous des aveux de la marque chinoise ? On attend votre avis dans les commentaires.

