Le Xiaomi Note 11 serait le premier smartphone avec un capteur photo 200 mégapixels !

Le Xiaomi Note 11 pourrait bien s'imposer comme le premier smartphone du marché à embarquer un capteur photo de 200 mégapixels. Une série de fuites laisse entendre que la marque chinoise aurait l'intention d'inaugurer ce nouvel objectif signé Samsung sur son prochain fleuron.

Alors que Xiaomi vient de lever le voile sur les Xiaomi 12, une fuite est venue révéler la fiche technique présumée d'un de ses futurs fleurons, le Xiaomi Note 11. Successeur direct du Xiaomi Mi Note 10 lancé fin 2019, le Note 11 abandonne également la nomenclature Mi. Plutôt que Mi Note 11, le flagship s'appelle donc sobrement Note 11.

D'après les informations récoltées par nos confrères de NoteBookCheck, il se pourrait bien que le Xiaomi Note 11 s'impose comme le tout premier smartphone du marché à profiter d'un objectif principal de 200 mégapixels. Ces derniers mois, des rumeurs ont révélé que Xiaomi ambitionnait activement d'intégrer un module de cet acabit sur ses téléphones.

Sur le même sujet : Le plus gros capteur photo du monde prend des clichés de 3200 mégapixels

Le capteur photo 200 mégapixels arrive sur les smartphones de Xiaomi

Une fuite est notamment venue affirmer dès le mois d'août 2021, que l'objectif de 200 mégapixels ferait son entrée sur les Xiaomi 12. Il n'en fût rien. En parallèle, un faisceau de bruits de couloir annonçait la présence d'un objectif 200 mégapixels sur les Galaxy S22. Au vu des dernières fuites, ce module n'est pas au programme de la nouvelle génération de smartphones de haut de gamme de Samsung. Sur le S22 Ultra, Samsung se contenterait d'un capteur 108 mégapixels similaire à celui déjà utilisé sur ses précédents téléphones premium.

Désormais, tous les regards sont braqués sur le Note 11 de Xiaomi. Pour étayer ses affirmations, NoteBookCheck relaie les conjectures d'un site web spécialisé dans les produits de la marque, Xiaomiui. Le site a déjà visé dans le mille à plusieurs reprises au cours des années précédentes. D'après Xiaomiui, il ferait sens que le Note 11 soit le premier smartphone à profiter du capteur 200 mégapixels. En effet, son prédécesseur direct, le Mi Note 10, avait été le premier téléphone à embarquer un capteur photo de 108 mégapixels.

Ces conjectures sont corroborées par une multitude de fuites assurant que Xiaomi teste actuellement un capteur photo 200 mégapixels dans ses laboratoires, souligne le média. Il s'agirait du capteur ISOCELL HP1 de 200 MP de Samsung. La sortie du Note 11 est prévue dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur la gamme. En attendant plus d'informations, on vous conseille de prendre ces fuites avec des pincettes.

Source : NoteBookCheck