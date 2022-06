Xiaomi Electric Scooter 4 Pro : la trottinette électrique sera bientôt lancée en Europe

Xiaomi s’apprête à lancer en Europe une nouvelle trottinette électrique, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Avant sa présentation officielle, celle-ci a déjà été repérée sur des documents de certification, qui confirment un lancement imminent.

Cela fait un peu moins d’un an que le Xiaomi Mi Electric Scooter 3 a été lancé en France, et Xiaomi se préparerait déjà à dévoiler une nouvelle version plus puissante : le Xiaomi Electric Scooter 4. Celui-ci devrait remplacer le Mi Electric Scooter Pro 2, qui n’avait pas eu de version Pro 3 l’année dernière.

Xiaomi a publié il y a quelques jours des documents de certification pour sa nouvelle trottinette électrique « Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ». En effet, le fabricant chinois a reçu une déclaration de conformité CE pour la trottinette électrique, reproduite en anglais, français, allemand, italien, polonais et espagnol, ce qui indique que le produit sera disponible dans la plupart des pays d’Europe prochainement. On peut noter que le nom officiel de la trottinette a aussi abandonné l’appellation « Mi », comme c’est le cas de la plupart des autres produits de l’entreprise.

Quelles caractéristiques techniques pour le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ?

Puisqu’il s’agit d’un modèle Pro, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro devrait être bien plus performante que le modèle Electric Scooter 3 de l’année précédente, et se baser sur les caractéristiques techniques du modèle 2 Pro de 2020. On devrait donc retrouver une puissance nominale d’au moins 350W, contre 300W pour le modèle classique.

L’autonomie devrait aussi excéder les 30 kilomètres du modèle 3, et égaler les 45 km du modèle 2 Pro. Cependant, le document de certification dévoile que la production a été confiée à Ninebot Tech Co, ce qui pourrait avoir des conséquences positives pour la trottinette. En effet, il n’est pas impossible que l’autonomie atteigne désormais les 65 km, comme c’est le cas de certaines trottinettes similaires de Ninebot.

Enfin, on sait que la principale différence avec les modèles précédents pourrait se trouver au niveau du système de pliage. Xiaomi avait dévoilé en Chine un modèle Electric Scooter 4 Lite, avec un système de pliage beaucoup plus résistant. Ce dernier avait également été produit par Ninebot, on s’attend donc à ce que le nouveau modèle en profite également. En ce qui concerne son prix, celui-ci pourrait atteindre les 549 euros, comme le modèle Electric Scooter Pro 2.

Source : Xiaomi