Vous voulez vous offrir une trottinette électrique de la marque Xiaomi ? Optez pour ce bon plan Carrefour qui vous donne la possibilité d'avoir la Scooter 4 Lite de deuxième génération à moins de 220 euros.

Jusqu'au dimanche 25 mai 2025, Carrefour vous permet de profiter d'une double réduction sur l'achat de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite de deuxième génération. Affichée en temps normal à 299,99 euros, la trottinette électrique de la marque chinoise revient à exactement 219,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 25 euros et d'une remise fidélité de 20 % pour les détenteurs de la carte Carrefour. Pour information, la remise fidélité de 20 % correspondant à 55 euros de réduction ira directement dans la cagnotte du compte client.

Lancée au même moment que l'Electric Scooter 4 Pro, la deuxième génération du Scooter 4 Lite de Xiaomi est une trottinette qui dispose d'un moteur de 300 W, d'une batterie de 10400 mAh et d'une autonomie maximale de 25 kilomètres. L'engin électrique qui est résistant aux éclaboussures et projections d'eau est capable d'accueillir une personne faisant un poids maximal de 100 kilos.

La trottinette peut surmonter les pentes jusqu'à 15 % et affiche une vitesse maximale de 25 km/h en fonction du mode souhaité (piéton, standard ou sportif). Au niveau des équipements, on peut trouver deux pneus de 10 pouces chacun, deux éclairages avant et arrière, un garde-boue, une béquille et un avertisseur sonore.

Enfin, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite de deuxième génération est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les smartphones fonctionnant sous iOS/Android. Plus de détails sur notre article consacré au test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen.