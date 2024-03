Xiaomi dévoile les Electric Scooter 4 Pro et Lite, ses futures trottinettes électriques abordables

Xiaomi continue de développer sa gamme dédiée à la mobilité urbaine avec deux nouvelles trottinettes électriques : l'Electric Scooter 4 Pro et Lite. Se représentant comme la seconde génération des modèles lancés en 2022, elles embarquent diverses améliorations. Et bonne surprise, le prix chute également !

Après avoir présenté en février 2023 l'Electric Scooter Ultra, sa trottinette électrique haut de gamme dotée d'un système à double suspension, on attendait de connaître la suite des plans de Xiaomi sur le marché de la mobilité urbaine.

C'est maintenant chose faite. En effet, le constructeur compte donner une seconde jeunesse à l'Electric Scooter 4 Pro et Lite, deux modèles lancés respectivement en 2022 et en 2023. Sur son site officiel global, Xiaomi vient d'ajouter les pages produit des Electric Scooter 4 Pro et Lite de seconde génération. Comme on peut s'y attendre, la marque chinoise a fait en sorte d'améliorer la formule de ses deux-roues.

Les Electric Scooter 4 Pro et Lite font peau neuve

Concernant le modèle Pro, on peut résumer les améliorations apportées de la sorte : plus de puissance et plus d'autonomie. Ainsi, la puissance nominale a gagné 50 W pour passer à 400 W contre 350 sur la première version. Par extension, l'angle de montée maximale grimpe aussi pour atteindre les 22°. Les utilisateurs pourront également d'un rayon d'action légèrement plus important : entre 55 et 60 km d'autonomie avec une pleine charge. Des équipements inédits sont aussi de la partie, comme des clignotants sur les guidons et un phare à déclenchement automatique.

Quant au Electric Scooter 4 Lite, il profite également de quelques retouches bienvenues. Ainsi, si la puissance reste inchangée (à savoir 300 W), l'autonomie grimpe sensiblement pour passer de 20 à 25 km. L'angle d'inclinaison gagne 1 degré pour atteindre les 15 degrés.

Après la fiche technique, place aux prix

Notez que ces informations techniques étaient d'ores et déjà connues depuis quelques temps. En revanche, les tarifs se faisaient toujours attendre. Or, le leaker réputé vient justement de partager les prix des deux trottinettes dans les colonnes du site Dealabs. Ainsi et selon les sources de l'insider, l'Electric Scooter 4 Pro et Lite de seconde génération seront nettement plus accessibles que leurs aînés. Voyez par vous-même les prix annoncés :

Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen : 549 euros

Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen : 299 euros

Mine de rien, il s'agit d'une réduction de prix conséquente par rapport à la première génération. En effet, la 4 Pro perd donc 250 €. Quant à la 4 Lite, son tarif chute d'une centaine d'euros. Une bonne nouvelle donc pour les utilisateurs. Concernant la date de sortie en revanche, il faudra continuer à prendre son mal en patience.