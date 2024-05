La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen est la nouvelle trottinette à moins de 300 € de la marque. Un modèle accessible donc, mais qui entend demeurer dans les mêmes standards de qualité que ses glorieux aînés. Une ambition louable, mais que cela donne-t-il à l’usage ?

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Xiaomi, ce n’est pas que des smartphones, loin de là. On peut presque dire que la marque chinoise s’est fait surtout connaître à ses débuts en France par ses trottinettes. La fameuse M365 avait rapidement envahi les rues de nos villes et on en croise encore beaucoup. Depuis, Xiaomi lance régulièrement de nouveaux modèles et ne cesse d’élargir sa gamme, voire de la complexifier un peu. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir notre test de la dernière trottinette en date, la Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen, un modèle d’entrée de gamme qui succède à la Lite de première génération actuellement en promotion sur le site de la marque. Au programme, entre autres, des roues de 10 pouces comme les modèles Pro et toujours aucune suspension.

Disponibilité

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen débarque chez les revendeurs habituels de la marque asiatique ainsi que dans la boutique en ligne Xiaomi. Elle est proposée en une seule couleur au prix de 299 € et comme d’habitude, malgré son positionnement tarifaire, elle est accompagnée de nombreux accessoires. On retrouve en effet un câble antivol à code, une clé Allen pour le montage, une rallonge d’embout de gonflage, le bloc secteur et un manuel complet. Face à elle, on pourrait citer la Ninebot KickScooter E2 Plus E (349 €) ou encore l’Urbanglide Ride 85 City (280 €).

Une mise en route simple et rapide

Comme toujours avec les trottinettes Xiaomi, la mise en route est toujours aussi simple et rapide. Il y a quatre vis à mettre en place pour solidariser le guidon et la colonne de direction et c’est tout. Les vis sont toujours munies de frein-filet, une sorte de pâte placée dans le filetage et qui réduit considérablement les risques de desserrage. Un conseil, cependant : n’hésitez pas à contrôler le serrage au bout de quelques jours d’utilisation et renouvelez l’opération régulièrement.

Le système de pliage en un seul point de pivot est identique à celui présent sur les précédentes générations de trottinette Xiaomi. Un seul levier à manipuler et donc une seule zone de fragilité potentielle. L’opération de pliage / dépliage est donc simple avec un clic rassurant lorsque tout est bien en place. Un petit bouton assure la sécurisation de la charnière qui est comme tout le reste du dispositif en métal. Ensuite, un petit gonflage des roues – votre testeur préféré pèse son poids – une charge complète et la Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen est parée pour son premier voyage.

De belles finitions

Si l’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen est un modèle abordable, cela ne signifie pas pour autant qu’elle affiche des finitions en retrait par rapport à ses grandes sœurs. Les tubes de son cadre en métal sont cachés par une « carrosserie » en plastique de belle facture, qui lui donne un air moderne et dynamique. Pour observer la qualité de fabrication dudit cadre, il faut retourner la trottinette : les tubes sont peints en gris foncés et présentent des soudures d’apparence plutôt basique. Cela ne présage en rien leur robustesse et il faut dire, à la décharge de Xiaomi, que le châssis métallique est vraiment caché.

Très vite notre regard se porte sur la partie arrière de l’engin. Une sorte d’aileron s’élève depuis le deck, avec au bout le feu arrière et le crochet qui maintient la trottinette pliée. Non il ne s’agit pas d’un appendice aérodynamique destiné à donner de l’appui à l’engin, mais certainement un ajout avant tout esthétique. Cependant, ce dispositif est assez solide. Sous le plastique se trouve une plaque métallique, qui va donc protéger le garde-boue. Une pièce qui est souvent mise à rude épreuve. Autre intérêt, le feu arrière est un peu plus haut que d’habituel, ce qui améliorerait potentiellement légèrement sa visibilité. Enfin, certains utilisateurs apprécieront la possibilité de caler leur pied sur l’arrière de la trottinette.

Comme évoqué en préambule, l’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen se passe de suspension. Les jambes et les bras de l’utilisateur encaisseront donc une grande partie des chocs et des vibrations, mais il pourra aussi compter sur le confort supplémentaire apporté par les roues de cette trottinette. Elles sont en effet assez grandes avec leur diamètre de 10 pouces et surtout elles sont équipées de pneus gonflables. C’est certes un risque de crevaison potentiel, mais l’air filtre tout de même nettement mieux les défauts des routes empruntées que le caoutchouc rigide des pneus pleins.

Le deck antidérapant est large et l’ensemble joue, comme souvent, pour ne pas dire toujours chez Xiaomi la carte de la sobriété. Le gris foncé est de rigueur. Les seules touches de couleurs sont apportées par le câble rouge du frein et les éléments lumineux et notamment les catadioptres que l’on trouve à l’avant, sur les côtés et à l’arrière de la trottinette. L’assemblage est rigoureux, le tout répondant à la norme IPX4. La pluie n’effraie donc pas cette Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen.

La trottinette mesure pliée 1141 x 440 x 530 mm et dépliée 1141 x 440 x 1219 mm. Elle se classe donc plutôt parmi les grands modèles. Rappelons ainsi que la Navee V40 Pro est plus compacte : 1140 x 160 x 505 mm pliée et 1140 x 485 x 1165 mm dépliée. Mais la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est un plus encombrante encore (1198 x 480 x 510 mm pliée et 1198 x 480 x 1240 mm dépliée).

Notre modèle du jour est donné pour un poids de 16,2 kg, soit sensiblement la même chose que la Navee V40 Pro, mais 0,8 kg de moins que l’Electric Scooter 4 Pro.

Une motorisation inédite

Jusqu’à présent, les trottinettes Xiaomi se caractérisaient par l’utilisation d’un moteur placé dans la roue avant, une roue avant motrice donc. Mais la nouvelle Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen change de cap puisque son moteur intègre désormais la roue arrière. En théorie, les experts préfèrent cette solution qui sépare la roue motrice de la roue directrice.

Le moteur présente une puissance nominale de 300 W avec une puissance maximale de 390 W. Par rapport à la Electric Scooter 4 Lite de première génération, c’est un peu moins bien, puisque le moteur de cette dernière était capable de délivrer 600 W en pic. Cela n’empêche pas la nouvelle venue d’être capable de franchir des pentes de 15°, contre 14° pour sa devancière.

Sans surprise, nous retrouvons les 3 modes de conduite pour une vitesse maximale de 6, 20 ou 25 km/h. Sous le deck, la batterie Lithium-Ion présente une capacité de 10400 mAh, soit tout simplement le double de celle de la précédente génération ! Pour autant, Xiaomi annonce une autonomie à peine supérieure avec 25 km contre 20 km. Pour la recharge, la marque a enfin réduit la taille du bloc secteur, qui prend la forme d’un bloc compact proche de l’alimentation d’un PC ultra portable. Pratique pour l’amener partout avec soi. Le temps de charge est très long : 8 heures environ, contre 4,5 heures sur le précédent millésime.

Avec l’emplacement du moteur qui change, le frein passe logiquement de l’arrière à l’avant. Il s’agit d’un tambour actionné par câble. Un frein arrière électronique prend place à l’arrière dans le moteur et il va notamment être utilisé pour la récupération d’énergie. Son intensité est ajustable depuis l’application et il donne l’illusion d’un frein moteur pratique pour ralentir à l’approche d’une intersection par exemple.

Un équipement complet

L’utilisateur aura face à lui un écran couleur d’apparence assez classique. Il est intégré au centre, sur le dessus de la potence. Il distille les informations de base comme la vitesse instantanée, le mode utilisé ou encore le niveau de charge de la batterie. Il se montre très lisible et lumineux. Le bouton central permet classiquement d’allumer ou d’éteindre la trottinette, d’activer l’éclairage et de choisir l’un des trois modes de conduite précédemment évoqués.

Simple et efficace, le tout ne déroutera pas les personnes habituées aux modèles de la marque. Les autres s’en accommoderont certainement en quelques minutes de pratique. Les autres commandes sont tout aussi simples. Le levier de frein est à gauche aux côtés de la petite sonnette mécanique manquant un peu de peps tandis qu’à droite prend place la gâchette d’accélération.

La hauteur du poste de pilotage n’est pas réglable. Xiaomi affirme que sa trottinette est utilisable par des personnes mesurant entre 120 et 200 cm, mais logiquement, en tendant vers les extrêmes de cette plage très étendue, on sera un peu moins à l’aise. Dans notre cas, aucun problème particulier. L’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen est donnée pour une charge maximale de 100 kg. L’éclairage avant est noyé dans la potence. C’est évidemment un plus pour le design et l’intégration, mais du coup ce phare n’est pas réglable. La petite béquille donne à la trottinette une bonne stabilité, mais elle n’est pas toujours facile à sortir avec la pointe de la chaussure.

Comme l’ensemble des produits connectés de la marque, la trottinette est pilotable depuis l’application Mi Home. La procédure d’appairage est très simple, le smartphone balayant ce qui est à portée de Bluetooth. Il est alors possible de mettre à jour le firmware de l’engin et définir un code de sécurité. Le mobile peut se muer en tableau de bord virtuel ou encore de vous informer précisément sur l’état de la batterie par exemple. L’utilisateur a la possibilité de choisir le mode de fonctionnement du feu arrière. Nous vous conseillons pour votre sécurité de le laisser allumé en permanence.

Un modèle sage…

Notre prise en main passe par une traversée, ou presque, de Paris : de la Porte-Maillot à la place de la Nation, soit un trajet d’un peu plus de 9,5 km. Nous partons avec une batterie pleinement chargée et utilisons uniquement le mode S (25 km/h), avec la récupération d’énergie ajustée sur la position la plus forte. Les premiers mètres permettent d’apprécier la manière douce dont la puissance du moteur est délivrée. Cette trottinette nous semble donc idéale pour les débutants ne souhaitant pas se faire peur avec une avalanche de watts qui mettraient à mal la motricité.

Bien entendu, les amateurs de sensations fortes (mais dans la limite du raisonnable et de la légalité) pourront rester sur leur faim. L’accélération est tout de même plutôt agréable pour s’extraire d’un sas vélo et il faut quelques secondes pour atteindre la vitesse maximale. La gâchette accélératrice fonctionne bien et permet un dosage précis.

Silencieuse, l’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen incite à une conduite calme parfaite pour profiter d’un parcours qui nous fait passer par les Champs-Élysées et la rue de Rivoli. Mais le passage par les célèbres pavés parisiens nous ramène brusquement à la réalité. Il n’y a pas de suspension et cela se ressent forcément. Cependant, les pneus font un bon travail et limitent l’arrivée de trop fortes vibrations. Ils conservent le contact au sol pour un comportement qui demeure sain.

Le freinage électronique permet de ralentir sensiblement la trottinette, assez pour anticiper le passage d’un feu sans avoir à toucher le frein mécanique. Celui-ci est à l’image du moteur : il est facilement dosable et ne bloque pas facilement. C’est d’autant plus important ici qu’il agit sur la roue avant. En effet, il évite ainsi les OTB (Over The Bar) ou passage par-dessus le guidon. Les utilisateurs les plus expérimentés pourront trouver que ce frein en tambour manque légèrement de mordant. Il donne une impression de léger flou, mais il fait son travail. En outre, la trottinette bénéficie d’une bonne tenue de route. Elle est stable tout en conservant une bonne maniabilité.

Enfin, le feu avant produit une lumière blanche suffisamment puissante à notre sens en ville, mais le feu arrière mérite une mention spéciale. Particulièrement large, il est très efficace et clignote lorsque vous freinez.

…manquant un peu d’autonomie

À l’arrivée de notre parcours, nous constatons que la batterie a fondu comme neige au soleil. Nous avons entamé l’avant-dernière barre au tableau de bord, à 1,5 km de l’arrivée. Pour rappel, les 25 km annoncés par Xiaomi correspondent à des conditions très particulières : une vitesse constante de 15 km/h sur du plat et un pilote de 75 kg. Dans la vraie vie, notre Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen a rencontré de nombreux arrêts, avec autant de phases de démarrage qui sont par essence synonymes de grande consommation d’énergie. Les faux plats sont présents et nous avons effectué le parcours en mode S (25 km/h). On peut estimer une autonomie autour de la quinzaine de kilomètres. Un chiffre correct dans l’absolu, mais un peu décevant tout de même, car le Navee V40 Pro fait mieux avec une batterie plus petite et plus de puissance. Autre bémol : la recharge est effectivement très lente.

Après une bonne nuit de charge, nous partons affronter la portion pentue de 100 mètres à 12 % que nous avions utilisée lors de notre test de la Navee V40 Pro. Si celle-ci était parvenue au sommet, ce n’est pas le cas de l’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen. Elle s’est arrêtée à mi-pente après avoir parcouru la première partir de la route à une vitesse comprise entre 8 et 10 km/h. La différence de puissance maximale entre les deux trottinettes se perçoit directement, mais les deux modèles ne se situent pas dans la même tranche de prix.