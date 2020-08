Xiaomi devient numéro 2 en France au deuxième trimestre 2020 et dépasse Apple et Huawei

Selon une étude de Canalys, Xiaomi a réalisé un excellent deuxième trimestre 2020 en France. Avec 15 % de part de marché, la marque chinoise est passée en deuxième position dans le Top 5 tricolore. Auparavant en quatrième position, Xiaomi est passé devant Huawei, mais aussi Apple. Samsung, loin devant, garde la pole position.

Le deuxième trimestre 2020 a été marqué en France par le confinement. Pendant pratiquement deux mois, la plupart des Français ont dû rester chez eux et ne sortir que de façon exceptionnelle. Les boutiques étaient toutes fermées. Et même les sites de vente en ligne fonctionnaient au ralenti. Nous nous souvenons notamment de l’affaire Amazon qui a conduit à la fermeture de ses entrepôts pendant plus d’un mois suite à une plainte des syndicats auprès du Tribunal de Nanterre.

Durant cette période très complexe, les marques s’appuyant fortement sur un réseau de distribution physique (enseigne comme la Fnac, réseaux de la grande distribution ou boutiques d’opérateur) ont souffert. Des marques comme Apple, dont tous les points de vente étaient fermés. Ou comme Samsung qui a de fortes relations avec les distributeurs et les opérateurs. Sans oublier que dans cette période difficile, les consommateurs se sont écartés des marques un peu plus chères.

La seule marque du Top 5 en progression

À l’inverse, Xiaomi a profité de cette période pour consolider ses parts de marché en France, à en croire une étude de l’institut Canalys. La firme chinoise, qui n’est arrivée en France qu’en 2018, est rapidement devenue l’une des cinq marques les plus vendues dans l’hexagone. Et au deuxième trimestre 2020, elle est parvenue à se hisser en deuxième position, dépassant en même temps Apple et Huawei, désormais respectivement troisième et quatrième. Grâce à une progression de 82 % de ses ventes, elle représente désormais 15 % du marché. En France, Xiaomi devient donc le dauphin de Samsung.

Xiaomi est la seule marque du Top 5 à avoir augmenté ses ventes en France au deuxième trimestre 2020. Toutes les autres ont reculé. La plus forte baisse est attribuée à Wiko : 41 % de moins qu’au deuxième trimestre 2019. La marque marseillaise est cinquième, représentant 7 % des ventes en France. Samsung est toujours en pole position. De loin, avec 37 % de part de marché. Et ce malgré une baisse considérable de 32 % de ses ventes. Apple a baissé de 12 % (15 % de part de marché) et Huawei de 14 % (12 % de part de marché).