Les Xiaomi Mi 11 pourraient être présentés dès janvier 2021

Xiaomi pourrait frapper très fort dès le début de l’année 2021. Le constructeur chinois ne perdrait en effet pas de temps pour annoncer sa nouvelle gamme de smartphones : les Mi 11 (nom provisoire). Une date très précoce, mais qui semble devenir la norme chez les constructeurs pour l’année prochaine.

Xiaomi ne va pas perdre son temps en 2021. Le constructeur chinois ne compte en effet pas laisser la place à la concurrence et devrait très rapidement dévoiler sa nouvelle série de smartphones : les Mi 11. Une manière de s’imposer très rapidement dans une année qui sera particulière en termes de timing d’annonces de smartphones.

C’est le leaker Digital Chat Station, proche des lignes de production et des constructeurs, qui affirme que cette nouvelle gamme devrait être annoncée dès janvier prochain. Une date précoce pour Xiaomi, qui a toujours eu l’habitude de dévoiler ses produits Mi dans le courant du mois de février. C’était le cas en 2018 et 2019.

Ainsi, Xiaomi pourrait frapper vite et fort en 2021 et bousculer totalement ses habitudes. La gamme Mi 11 devrait donc arriver seulement trois mois après les Mi 10 T. Ce ne serait pas le seul constructeur dans ce cas, la crise du coronavirus ayant complètement rabattu les cartes à ce niveau.

Samsung est aussi en embuscade

Samsung pourrait également prendre de l’avance avec son Galaxy S21, ou S30. Alors que le constructeur coréen mise en général sur une présentation en février, voire mars, pour ses flagships, il devrait cette fois prendre le taureau par les cornes et dévoiler sa gamme dès le mois de janvier. Une manière de débuter très rapidement 2021 après une année 2020 marquée par des ventes en berne, pour les causes que l’on connait. OnePlus pourrait aussi dégainer plus vite que son ombre avec son OnePlus 9. Le successeur du OnePlus 8 devrait être lui présenté au mois de mars, contre le mois d’avril habituellement.

Pour le moment, il n’y a aucune caractéristique en fuite pour le Xiaomi Mi 11, mais on pourrait miser sur la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 875. Réponse très bientôt.