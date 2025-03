Xiaomi 15 et 15 Ultra moins chers : où acheter les smartphones au meilleur prix ?

Xiaomi est l’une des marques préférées des Français. La marque se classe même troisième plus gros vendeur de smartphone après Samsung et Apple. Alors le lancement des flagships Xiaomi est chaque année un évènement à ne pas rater. Avec les Xiaomi 15 et 15 Ultra, la marque chinoise propose des modèles haut de gamme avec d’excellentes caractéristiques. Découvrez dans cet article où acheter ces deux smartphones au meilleur prix.

En 2024, Xiaomi s’est imposé comme l’un des meilleurs constructeurs de smartphone haut de gamme avec l’excellent Xiaomi 14. Alors pour 2025, le géant chinois va devoir faire encore mieux pour s’attaquer aux deux mastodontes du secteur : Apple avec son iPhone 16 et Samsung avec son Galaxy S25.

C’est aujourd’hui, juste avant le Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, que Xiaomi lance partout dans le monde son Xiaomi 15 et sa version la plus complète et haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra.

Où acheter les Xiaomi 15 et 15 Ultra au meilleur prix ?

Xiaomi 15 Ultra au meilleur prix 1401€ Voir 1403€ Voir 1499€ Voir Xiaomi-15 au meilleur prix 999€ Voir 1003€ Voir 1099€ Voir

Le prix de vente conseillé du Xiaomi 15 est de 1099 euros tandis que le 15 Ultra coûte 400 euros de plus avec un prix de lancement de 1499 euros. Pour autant, même s’ils viennent tout juste de sortir, vous pouvez les acquérir pour bien moins cher.

Le lancement d’un nouveau téléphone est souvent l’occasion de profiter de belles offres promotionnelles. Les Xiaomi 15 et 15 Ultra ne dérogent pas à la règle puisque vous pouvez profiter de plusieurs avantages de taille si vous achetez un des deux modèles sur le site officiel de Xiaomi.

Le premier bon plan est tout simplement une remise immédiate de 100 euros sur les deux modèles. Mais ça n'est pas tout ! Vous pouvez avoir les deux smartphones encore moins chers avec un bonus reprise de 200 euros pour le Xiaomi 15 et 300 euros pour le Xiaomi 15 Ultra. En cumulant ces deux offres, vous pourrez vous offrir le Xiaomi 15 pour environ 800 euros et le 15 Ultra pour environ 1100 euros, soit le prix conseillé du Xiaomi 15.

Les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là puisque vous pouvez avoir un cadeau supplémentaire. En achetant le Xiaomi 15, vous aurez gratuitement la smartwatch Xiaomi Watch S4 Noir d’une valeur de 169,99 euros ainsi que les Redmi Buds 6 Pro Noir d’une valeur de 79,99 euros. Et en achetant le Xiaomi 15 Ultra, vous pouvez obtenir un pack photo pro d’une valeur de 199,99 euros. Ce pack photo pro permet d’avoir une meilleure prise en main avec notamment un bouton dédié pour la prise de photo et un support pour le pouce. En plus, cet accessoire fait office de batterie supplémentaire de 2000 mAh.

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 15 ?

Commençons par le Xiaomi 15. Ce smartphone haut de gamme tourne évidemment avec la performante puce Snapdragon 8 Elite associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette puissance permet de faire tourner HyperAI, l’intelligence artificielle de Xiaomi.

L’écran est une dalle AMOLED CrystalRes de 6,36 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximum de 3200 nits. La batterie de 5240 mAh permet une excellente autonomie puisque vous pouvez regarder jusqu’à 25 heures de vidéos sans avoir à recharger votre téléphone.

Mais c’est en photo que Xiaomi marque beaucoup de points, notamment grâce à son partenariat avec Leica, la marque spécialiste des appareils photos très haut de gamme. Ainsi, le Xiaomi 15 dispose de 4 capteurs : un capteur principal 50 MP, un capteur ultra-grand-angle 50 MP, un téléobjectif 2,6x 50 MP et à l’avant un capteur selfie 32 MP.

Par ailleurs, ce modèle offre à ses utilisateurs le mode Fast Shot pour prendre une photo en seulement 0,6 seconde et le mode Sunset portrait qui permet de mieux retranscrire à l’image les différentes teintes de peau.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 15 Ultra ?

En ce qui concerne le Xiaomi 15 Ultra, il reprend logiquement de nombreuses caractéristiques du Xiaomi 15 avec la puce Snapdragon 8 Elite mais cette fois-ci avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous pourrez également utiliser les nombreuses fonctionnalités avancées de HyperAI.

Côté écran, on est cette fois-ci sur une dalle de 6,73 pouces avec une définition WQHD+. Mais c’est surtout sur la partie photophone qu’il se démarque de la version standard. D’ailleurs, on appréciera le nouveau look rétro qui reprendre le design des appareils photos légendaires de Leica. Pour la partie capteurs à l’arrière, on appréciera le capteur principal de 1 pouce grand angle 50 MP, le capteur ultra-grand-angle 50 MP, le téléobjectif 3x 50 MP et on ajoute en plus l’objectif périscope de 200 MP qui permet un grossissement de 4,3x. Et avec la technologie Xiaomi AISP 2.0, vous aurez un rendu photo professionnel.

