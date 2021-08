Xiaomi 12 Ultra : trois caméras de 50 MP dont un périscope avec un zoom optique 5X

Alors que le Xiaomi 12 Ultra ne sera pas dévoilé avant de nombreux mois, nous en savons déjà un peu plus concernant sa configuration photo. Le smartphone premium du fabricant chinois devrait disposer de capteurs assez similaires à ceux du Mi 11 Ultra.

Xiaomi devrait de nouveau dévoiler d’ici la fin de l’année trois smartphones haut de gamme pour sa série principale, qui succèderont directement aux Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra devrait à nouveau utiliser une configuration photo très haut de gamme avec trois capteurs différents.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra actuel utilise un capteur principal ISOCELL GN2 de 50 MP conçu par Samsung, ainsi que deux IMX586 de 48 MP conçu par Sony, un ultra grand-angle et un périscope permettant un zoom optique 5X. La configuration de son successeur ne serait pas très différente.

Une configuration à trois capteurs de 50 MP

D’après Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra devrait de nouveau utiliser un capteur principal de 50 MP, mais aussi un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un troisième capteur périscope de 50 MP. Ce dernier permettrait aussi un zoom optique 5X, alors que certains de ses concurrents proposent un zoom optique 10X comme Samsung sur son Galaxy S21 Ultra. Pour l’instant, on ne sait pas si ses trois capteurs seront ou non identiques, et s’il s’agira d’une nouvelle génération de caméras de Samsung.

Digital Chat Station avait également récemment dévoilé que le Xiaomi Mi 12 classique devrait utiliser un nouveau capteur principal de 200 MP conçu par Samsung, une première sur le marché. Il est donc intéressant de voir que Xiaomi a décidé de ne pas céder à la course aux mégapixels sur ses modèles les plus onéreux, en privilégiant des capteurs de 50 MP qui offriront des pixels individuels plus grands pour de meilleures performances en basse luminosité.

Pour rappel, la nouvelle gamme de smartphones Xiaomi s’appellera bien Xiaomi 12, et non Xiaomi Mi 12, puisque le fabricant chinois a annoncé l’abandon de la marque « Mi » pour ses futurs produits. Elle devrait être la première à utiliser le nouveau Snapdragon 898 de Qualcomm, qui sera dévoilé en décembre lors du Snapdragon Tech Summit à Hawaii.

