Xiaomi 12 Ultra : de nouvelles images dévoilent un module photo gigantesque

Alors que Xiaomi a annoncé ses Xiaomi 12, 12 Pro and 12X, le fabricant chinois doit toujours annoncer un modèle encore plus haut de gamme, que l’on connait pour l’instant sous le nom de Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi a dévoilé la semaine dernière ses smartphones de nouvelle génération Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, mais le modèle Ultra manquait à l’appel. L’année dernière, Xiaomi avait attendu de nombreux mois avant de présenter le Xiaomi Mi 11 Ultra, et il en serait de même en 2022. Cependant, un nouveau moule en aluminium est apparu en ligne, et celui-ci confirme le design que nous avions déjà pu apercevoir il y a quelques semaines.

On peut voir à l’arrière du smartphone un énorme module photo circulaire qui prend presque toute la largeur du smartphone. D’après les fuites précédentes, on retrouverait au moins trois capteurs photo, dont un principal de 50 MP. On ne sait pour l’instant pas s’il s’agit du même IMX707 que Xiaomi a utilisé sur son Xiaomi 12 Pro ou du Samsung ISOCELL GN2 de la génération précédente. Il sera accompagné par un capteur périscope offrant un zoom optique 5X, contrairement au Xiaomi 12 Pro qui doit lui se contenter d’un téléobjectif 2X.

Le Xiaomi 12 Ultra n’existerait pas, il serait remplacé par les Xiaomi MIX 5

D’après les informations du leaker @xiaomiui, le Xiaomi 12 Ultra n’existerait tout simplement pas. En effet, le smartphone porte le nom de modèle « L1 », et celui-ci aurait été attribué à la gamme MIX plutôt qu’à la gamme principale. Par conséquent, il se pourrait bien que Xiaomi décide d’abandonner son smartphone Ultra au profit des Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro, qui arriveront d’ici le mois de mars 2022.

On sait que les deux smartphones utiliseront une caméra sous l’écran, contrairement aux Xiaomi 12. Les Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro sont pour l’instant respectivement connus sous les noms de modèles « L1 » et « L1A » et sous les noms de code « Thor » et « Loki ». Cela confirme qu’ils ont bien un lien de parenté avec le Xiaomi MIX 4, le premier smartphone du fabricant avec une caméra sous l’écran, qui était lui connu sous le nom de « Odin ». Les Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro pourraient être les premiers appareils de Xiaomi à être conçus en partenariat avec Leica pour la partie photo.