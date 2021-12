Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra : découvrez le design de tous les modèles avant le lancement

Alors que Xiaomi n’a toujours pas présenté sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, le design des Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra a déjà été dévoilé grâce à des photos volées de moules destinés à la production.

Les prochains Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra viennent de faire l’objet d’une fuite d’envergure, puisque des photos volées de moules destinés aux smartphones ont été partagées sur Weibo, le réseau social chinois. On sait désormais à quoi vont ressembler les trois modèles, et il semble que le fabricant ait décidé d’adopter un nouveau design pour chacun d’entre eux.

Grâce à un rendu partagé il y a quelques jours, nous savions déjà à quoi aller ressembler le Xiaomi 12, mais nous avons désormais de ce à quoi vont les deux autres modèles. D’après les images, le Xiaomi 12 Pro devrait reprendre le même design que le Xiaomi 12 classique à l’arrière, mais il utilisera une configuration photo avec un téléobjectif plutôt qu’un capteur macro. On sait aussi que le smartphone devrait être équipé d’un écran plus grand. En effet, cette année, l’écran du Xiaomi 12 ne mesurerait que 6,6 pouces, contre 6,81 pouces pour le Xiaomi Mi 11.

Le Xiaomi 12 Ultra adopte un module photo circulaire rempli de capteurs

D’après les images dévoilées sur Weibo, le Xiaomi 12 Ultra va proposer toute une panoplie de capteurs différents dans un module circulaire, qui nous rappelle beaucoup celui du Huawei Mate 40 Pro+. On sait déjà que le smartphone haut de gamme sera équipé d’au moins trois capteurs photo, dont un objectif principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un périscope de 50 MP offrant un zoom optique 5X.

Le grand nombre d’ouvertures rectangulaires suggère que nous pourrions avoir droit à un quatrième capteur photo, probablement un périscope offrant un zoom optique 10X, mais il faudra attendre d’autres informations pour pouvoir ou non confirmer le nombre exact de capteurs. On remarque également la présence d’un flash LED sur le côté droit, et ce qui ressemble à un trou pour un microphone en bas à gauche.

Avec son Xiaomi 12 Ultra, le fabricant chinois va donc vraisemblablement abandonner l’écran secondaire à l’arrière, qui rendait le Xiaomi Mi 11 Ultra si spécial. Une image d’une coque reprenant le même design vient elle aussi confirmer l’absence de l’écran secondaire. Enfin, on imagine qu’à l’image du Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi pourrait apposer le logo de Leica, son nouveau partenaire, au centre du module photo. Xiaomi devrait dévoiler ses Xiaomi 12 et 12 Pro aux alentours du 28 décembre, mais il faudra patienter quelques semaines supplémentaires pour découvrir le Xiaomi 12 Ultra.

