Xiaomi lancera bientôt son premier smartphone 4K pour enterrer Sony

Un nouveau smartphone de Xiaomi est passé sur les bancs de l’organisme de certification TENAA, et il s’agirait du premier smartphone avec un écran 4K UHD du fabricant chinois.

Les smartphones avec des écrans 4K ne sont pas nombreux. Jusqu’à présent, Sony était le seul à proposer des smartphones avec un écran 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Le premier remonte à 2015, il s’agissait du Sony Xperia Z5 Premium. De nos jours, Sony continue de présenter des smartphones avec des écrans 4K, comme le récent Xperia 1 III que nous avons récemment pu tester.

Sony ne va bientôt plus être le seul à proposer des écrans 4K, puisque Xiaomi compte lui aussi lancer un modèle avec un écran d’une telle définition. Vous pourrez donc profiter de vos vidéos YouTube ou Netflix en UHD, ce qu'il n'est pas possible de faire avec les smartphones Xiaomi actuels. D’après la TENAA, il s’agirait d’un appareil répondant au numéro de modèle 2109119BC, et il pourrait s’agir du prochain Xiaomi CC11 Pro que l’on attend maintenant depuis plus de deux ans.

Le Xiaomi CC11 Pro, le futur Note 11 Pro en France ?

D’après la TENAA, le Xiaomi CC11 Pro serait équipé d’un écran 4K OLED de 6,55 pouces, alimenté par une batterie de 4 400 mAh. On retrouverait également un Snapdragon 778G comme sur le nouveau Xiaomi 11 Lite NE 5G. Le processeur serait épaulé par 6, 8, 12 ou 16 Go de RAM avec 64, 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Côté photo, on retrouverait une configuration à trois caméras avec un objectif principal de 64 MP, et deux autres capteurs de 8 MP. Il pourrait s’agir d’un capteur ultra grand-angle et d’un téléobjectif permettant un zoom optique 5X.

On peut également noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ou encore d’une ribambelle de coloris : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, noir, blanc et rose. Enfin, on apprend que le smartphone mesurera 158 x 71.5 x 7 mm et qu'il ne pèsera que 166 grammes.

La série CC de Xiaomi était auparavant disponible en France sous le nom de Xiaomi Mi Note, le dernier en date remontant à 2019. En effet, les Xiaomi CC9 et CC9 Pro étaient à l’époque arrivés en France sous les noms Xiaomi Mi Note 10 et 10 Pro. Il s’agissait des premiers smartphones disponibles ici avec des capteurs de 108 MP. Pour l’instant, on ne sait pas si ce futur Xiaomi CC11 Pro arrivera ou non ici en tant que Xiaomi Note 11 Pro, mais il se pourrait que Xiaomi décide de ne le lancer qu’en Chine à cause de la pénurie de composants qui paralyse toute l’industrie.

