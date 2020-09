Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite officiels : Xiaomi frappe fort et casse les prix de la 5G

Xiaomi vient de présenter non pas un, mais trois nouveaux smartphones. Les Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite sont arrivés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le fabricant chinois a décidé de frapper un grand coup dans la fourmilière de la 5G, en proposant un smartphone compatible avec cette technologie à moins de 300 € !



Six mois après avoir lancé sa nouvelle gamme de Mi 10, Xiaomi revient à la charge et en dévoile une déclinaison composée de 3 nouveaux modèles. Les Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite sont là. Pourquoi trois nouveaux smartphones d’un coup ? Comme vous vous en doutez, c’est une histoire de prix, mais aussi de performances et de capteurs photo. Allez c’est parti, en route pour un petit tour d’horizon des différents modèles de Mi 10T que vient d’annoncer Xiaomi.

Mi 10T Pro : le haut de gamme à prix agressif

Le design de cette nouvelle gamme de Mi 10T est plutôt classique. Pas de bords incurvés, mais un écran et un dos en Gorilla Glass 5 viennent agrémenter le Mi 10T Pro. On dispose d’un bloc photo arrière situé en haut à gauche de l’appareil et d’un capteur d’empreinte localisé sur son flanc droit.

En termes de fiche technique, le Mi10T Pro est un smartphone de 6,67″ qui a tout ce qu’il faut, là où il faut. Le téléphone de Xiaomi en a vraiment sous le coude, lui qui est livré avec 256 Go de stockage et 8 Go de stockage, et surtout un Snapdragon 865.

Ce SoC permet au smartphone d’être paré pour la 5G, ce qui est plutôt une bonne chose si l’on table sur l’avenir (pour l’instant, l’absence de réseau en France freine considérablement l’adoption de cette norme de transmission, mais ce n’est plus qu’une question de mois). On y trouve également une batterie de 5000 mAh, batterie qui profite d’une technologie de charge rapide. Bon point : Xiaomi inclut également dans la boîte de l’appareil un chargeur 33W.

Côté photo, on profite à l’arrière de l’appareil de 3 capteurs : un module principal de 108 MP, un autre de 13 MP et un dernier de 5 MP pour la macro. L’appareil est capable de filmer en 8K et profite d’une multitude de filtres signés Xiaomi permettant d’améliorer la qualité des prises de vue (ou de jouer avec, c'est selon).

À l’avant, on trouve un capteur photo de 20 MP logé dans l’écran sous forme d’un petit poinçon situé en haut à droite de l’appareil. À propos de l’écran, on dispose d’une vitesse de rafraîchissement de 144 Hz, vitesse qui est « adaptative » comme sur le Poco X3 NFC sorti il y a peu. Un point très positif pour qui veut gagner en autonomie. Mentionnons cependant le fait que Xiaomi a dû se tourner du côté d’un dispositif LCD, afin de proposer un prix le plus bas possible. Pas d’écran AMOLED donc, et c’est l’unique reproche que l’on pourra faire à l’égard de ce smartphone.

Le Mi 10T Pro est commercialisé dans 3 coloris : gris lunaire, noir cosmique et bleu aurore. Prix de l’appareil : 599,90 €. Un tarif assez intéressant pour qui souhaite profiter d’un smartphone puissant, compatible 5G, possédant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, etc. Notez qu’il existe également une version équipée de 128 Go de stockage, laquelle s’affiche au prix de 569,90 €.

L’appareil sera disponible à compter du 26 octobre 2020 chez Orange, SFR, Bouygues, Fnac, Darty, Boulanger et bien évidemment sur le Mi Store de Xiaomi.

Mi 10T : une déclinaison qui n’a presque rien à envier à son ainée

Xiaomi offre à son Mi 10T Pro un petit frère, le Mi 10T (tout simplement). On y retrouve le même design, le même écran 6,67″ et sa vitesse de rafraîchissement en 144 Hz adaptatif, le même capteur d’empreinte situé sur la tranche de l’appareil…

C’est également un Snapdragon 865 compatible 5G qui fait palpiter l’appareil, SoC qui est alimenté par une batterie de 5000 mAh. On trouve aussi un chargeur de 33W dans la boîte, tandis que les capacités photo de l’appareil sont… les mêmes ? Pas tout à fait.

Si l’on dispose aussi d’un triple module photo à l’arrière, le capteur principal passe de 108 MP dans le cas du Mi 10T Pro à 64 MP dans celui du Mi 10T. Pour le reste, la fiche technique de la partie photo à identique : on profite de deux autres capteurs de 13 et 5 MP à l’arrière, et d’un module de 20 MP à l’avant.

Autre détail qui permet de différencier le Mi 10T du Mi 10T Pro : on ne profite « que » de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage.

Le Mi 10T sera lui aussi disponible à partir du 26 octobre prochain, mais sera commercialisé dans 2 coloris uniquement : noir cosmique et gris lunaire (pas de version en bleu aurore, donc). Là encore, le prix est des plus attractif, puisqu’il faut compter 499,90 € pour acquérir ce modèle.

Mi 10T Lite : un prix imbattable et un SoC encore inédit

En plus de ses Mi 10T et Mi 10T Pro, Xiaomi sort également une version Lite de sa nouvelle gamme de smartphones. Le Mi 10T Lite n’a de Lite que le nom, car l’appareil dispose lui aussi de sérieux atouts matériels.

En termes de design, on note que les capteurs photo arrière se présentent dans un module circulaire situé au centre de l’appareil. Et si l’on bénéficie d’un capteur principal de 64 MP, comme sur le Mi 10T, on trouve 3 autres capteurs (il y a 4 modules au total, donc). Sont donc présents un capteur de 8 MP pour l’ultra-grand-angle, un capteur de 2 MP pour la macro, et un autre de 2 MP également pour la profondeur de champ.

À tort, on pourrait penser que Xiaomi a rogné sur ses composants et que le Mi 10T Lite est un smartphone d’entrée de gamme. Et pourtant, il dispose d’un écran 120 Hz adaptatif (toujours en LCD), ainsi que d’un Snapdragon 750G, ce qui est en fait le premier smartphone au monde à profiter de la nouvelle puce de Qualcomm. Et la bonne nouvelle, c’est que le SoC est aussi compatible avec la technologie 5G ! Enfin, si la batterie est très légèrement moins puissante que celle du Mi 10T, elle est tout de même de 480 mAh et supporte la charge rapide. Et tout comme pour ses deux grands frères, on trouve dans la boîte du téléphone un chargeur de 33W.

Ce smartphone de 6,7″ sera officiellement commercialisé à partir du 26 octobre 2020. Mais n’oublions pas de parler du prix : la version en 6 Go de RAM et 64 Go stockage s’affiche à seulement 299,90 €. L’édition équipée de 128 Go passe quant à elle à 329,90 €, ce qui reste une très belle offre. Xiaomi frappe donc un très grand coup avec sa nouvelle gamme de smartphone et on a vraiment hâte de pouvoir tester tout ça à la rédaction, il va sans dire !