Les Xiaomi 11T et 11T Pro dévoilent enfin leur design

Les Xiaomi 11T et 11T Pro sont attendus pour le 15 septembre prochain et aujourd’hui, un leak nous donne plus de détails sur leur profil. On peut ainsi découvrir leur design, mais également quelques caractéristiques techniques intéressantes.

C’est devenu une habitude chez Xiaomi. Quelques mois après le lancement des modèles principaux de sa gamme annuelle, des versions T arrivent sur le marché. Moins chers, ces modèles ne sont toutefois pas des versions light et se montrent donc très intéressants pour l’utilisateur en quête de produit haut de gamme. Aujourd’hui, les 11T et 11T Pro fuitent de toutes parts.

Le site 91Mobiles a en effet mis la main sur des rendus montrant les smartphones. La première chose que l’on note, c’est qu’il n’y a absolument aucune différence entre les deux déclinaisons au niveau du visuel. Nous avons donc un smartphone au design classique, inspiré par la gamme 11 et 11X. On remarque ainsi le module photo similaire à ce qu’on connaît (avec un capteur principal de 108 mégapixels), mais aussi les trois coloris proposés, à savoir blanc, noir et bleu ciel. Pour rappel, ils seront présentés officiellement le 15 septembre.

Le Xiaomi 11T Pro embarquerait un SoC Snapdragon 888

On sait quelques petites choses sur les caractéristiques techniques de ces smartphones. Ainsi, le 11T serait doté d’un processeur MediaTek encore non précisé, mais on sait qu’il aura 8 Go de RAM ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage. En ce qui concerne l’écran, nous devrions rester dans du grand classique avec une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est le minimum aujourd’hui. Le 11T Pro devrait embarquer la même dalle, mais devrait être équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888, le meilleur du marché actuellement, d'une grosse batterie de 5000 mAh ainsi que de la charge rapide de 120 Watts.

A noter qu’un autre smartphone a également fuité : le Xiaomi 11 Lite 5G. Celui-ci est certes déjà sorti, mais la conférence du 15 septembre sera l’occasion pour le constructeur de dévoiler un nouveau coloris. Il sera vendu en blanc perlé pour une coque du plus bel effet. Pour ce qui est de la technique, nous aurons exactement le même terminal.

Bien entendu, nous suivrons assidument la conférence du 15 septembre sur Phonandroid afin de vous partager toutes les annonces en temps réel.

Source : 91Mobiles