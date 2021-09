Xiaomi 11T et 11T Pro : découvrez les prix en euros la veille de l’annonce

Alors que les Xiaomi 11T et 11T Pro ne seront officiellement présentés que demain, les prix en euros des deux smartphones viennent d’être dévoilés par nos confrères de WinFuture. La grille tarifaire est assez similaire à celle de la série Mi 10T de l’année dernière.

WinFuture, comme à son habitude, a révélé le prix des futurs smartphones de Xiaomi qui seront présentés demain. Selon leurs informations, le Xiaomi 11T sera commercialisé à 499,99 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 599,99 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il s’agit donc des mêmes prix que la génération précédente.

De son côté, le Xiaomi 11T Pro voit son prix légèrement augmenter, puisque contrairement au Mi 10T pro qui avait été commercialisé à 599 euros, la nouvelle génération débutera à 649,99 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et montera à 699,99 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage.

Le leaker Ishan Agarwal annonce lui que le Xiaomi 11T débutera à 549 euros, et non 499 euros. Il se pourrait donc que Xiaomi décide de vendre les premiers exemplaires avec une réduction de 50 euros. Ishan Agarwal précise également les prix du Xiaomi 11 Lite 5G NE : 349 euros pour la version 6 + 128 Go, 399 euros pour la version 8 + 128 Go et 499 euros pour la version 8 + 256 Go. La tablette Pad 5 sera quant à elle vendue 399 euros, et le stylet à 99 euros.

Also, expected standard pricing for new Xiaomi phones (Early bird & all IDK): 11T 8GB RAM:

128GB: €549

256GB: €599 11T Pro 8GB RAM:

128GB: €649

256GB: €699 11 Lite 5G NE:

6+128GB: €349

8+128GB: €399

8+256GB: €499 Pad 5: €399, Smart Pen: €99https://t.co/WvBfb179Kx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 14, 2021

Pourquoi le prix du Mi 11T Pro a-t-il augmenté ?

Cette année, Xiaomi a décidé de corriger le plus gros défaut de l’ancienne génération Mi 10T, qui utilisait des dalles IPS. Les Xiaomi 11T et 11T Pro utiliseront tous deux des écrans OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces, qui sont plus onéreux que de simples dalles LCD. L’écran utilisera un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui sera capable de changer dynamiquement en fonction du contenu affiché.

Les deux smartphones utiliseront également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, et une caméra frontale de 16 MP. Au dos, on retrouvera une configuration à 3 capteurs photo. Les smartphones seront équipés d’une caméra principale ISOCELL HMX de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 5 MP.

Concernant les performances, WinFuture confirme que le Xiaomi 11T utilisera un processeur MediaTek Dimensity 1200, tandis que la version Pro sera propulsée par un Snapdragon 888 de Qualcomm. On sait également que les deux appareils seront compatibles avec le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6 (ax).

WinFuture corrobore également les fuites précédentes qui annonçaient une batterie de 5000 mAh pour les deux modèles. Le Xiaomi 11T sera compatible avec la recharge rapide filaire 67 W, tandis que la version Pro introduira en France la technologie 120 W HyperCharge du fabricant. La recharge sans fil semble ne pas être de la partie sur cette génération.

Enfin, on sait désormais que les smartphones auront une épaisseur de 8,8 mm pour un poids total de 204 g. Ils seront disponibles en trois coloris : Moonlight White, Meteorite Grey et Celestial Blue, mais il faudra attendre la présentation de demain de afin de connaître leur date de sortie en France.

Source : WinFuture