Google Chrome : ces nouveaux menus vous permettront d’économiser de l’énergie

Chrome est le plus populaire des navigateurs, mais c'est un véritable gouffre en termes de mémoire et d'énergie. Google veut nous donner les outils pour mieux maitriser sa consommation de ressources avec un nouveau menu accessible depuis la barre d'adresse.

Chrome est le navigateur le plus populaire, et de très loin, avec plus de 65 % de part de marché. Il est vrai que le navigateur de Google a de nombreux avantages : il est rapide, son interface est simple et immédiatement compréhensible, et il propose des fonctionnalités très utiles au quotidien. La firme de Mountain View nous annonce, par exemple, la fin des mots de passe. C’est pourtant loin d'être le browser le plus efficace au niveau de l’utilisation des ressources. Il est connu pour utiliser énormément de RAM, donc de batterie. À l’heure où la sobriété énergétique est de mise, il est urgent pour Google de corriger le tir.

Pour l’heure, Chrome limite son utilisation des ressources en mettant en “veille” tous les onglets inactifs. Il suffit de cliquer sur un onglet pour recharger la page et revoir son contenu. Si le procédé est efficace, on ne sait pas combien de mémoire il fait économiser. C’est pour nous donner une plus grande visibilité que Google va bientôt nous proposer une nouvelle rubrique Performance dans les réglages de son navigateur. Elle sera accessible en tapant chrome://settings/performance dans la barre d’adresse.

Chrome permet de mieux contrôler son utilisation de la mémoire vive

Dans cette page, vous serez capable de voir combien de mémoire vive est économisée et allouée à d’autres tâches par chaque onglet. Cette fonctionnalité de surveillance de la consommation des ressources n’est pas inédite, Microsoft la propose déjà dans Edge. Cette nouvelle fonctionnalité permettra éventuellement de fermer les onglets inutiles mais énergivores.

Nous constaterons aussi l’apparition d’une icône Battery Saver à côté de la barre d’adresse. Vous pourrez activer ce mode lorsque vous utiliserez votre laptop sur la batterie et que cette dernière atteindra un niveau prédéfini. Chrome limitera les tâches d'arrière-plan et les effets visuels en abaissant le nombre d’images affichées par seconde, par exemple. D’autres options sont en préparation : liste d’exception ou encore la définition du seuil d’inactivité de chaque onglet. Si Google se concentre sur les performances de son navigateur, ce dernier est également connu pour présenter de très nombreuses failles de sécurité. La compagnie a encore du pain sur la planche avant de proposer le navigateur parfait.