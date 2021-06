Xbox : vous pourrez jouer aux jeux next-gen sur Xbox One grâce au cloud !

Microsoft a confirmé que les titres Xbox Series X/S de la prochaine génération seront jouables sur l’ancienne console Xbox One via la plateforme Xbox Cloud Gaming. C’est une très bonne nouvelle en période de pénurie.

Alors que les Xbox Series X et Series S resteront probablement difficiles à trouver dans un avenir proche, les fans de Xbox auront finalement une nouvelle façon de jouer aux derniers jeux, même s'ils ne possèdent pas l'une des dernières consoles de Microsoft. En effet, le Xbox Cloud Gaming est en route pour la Xbox One, a annoncé Microsoft cette semaine.

Dans son billet de blog, Microsoft indique que le Cloud Gaming fonctionnera sur la Xbox One, comme il le fait déjà sur les navigateurs Web et les applications mobiles. L’entreprise a annoncé que certaines exclusivités prévues pour 2022 comme Starfield, Redfall et Stalker 2, nécessiteraient la puissance des Xbox Series X et S et utiliseront donc le Xbox Cloud Gaming pour fonctionner sur la Xbox One déjà âgée de huit ans. Cela sera aussi l’occasion pour les joueurs Xbox One de découvrir le jeu Microsoft Flight Simulator, qui n’est disponible que sur PC et Xbox Series.

Les jeux Xbox Series X sur Xbox One, mais également bientôt sur les Smart TV !

L’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur l’ancienne génération de console va donner un bon coup de pouce aux joueurs de Xbox One qui n'ont jusqu’à présent pas pu se procurer une nouvelle console, dans un contexte de pénurie sans précédent pour les consoles Xbox Series X et S. Il ne faut pas s’attendre à ce que la situation s’améliore à court terme, puisque la pénurie devrait durer jusqu’en 2022.

Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'une console Xbox One pour profiter de l'offre de cloud gaming de Microsoft. Juste avant l'E3 2021, nous avions appris qu'il y aura bientôt une application Xbox pour les téléviseurs intelligents, et Microsoft prévoit même de sortir son propre stick pour le streaming.

Si vous souhaitez tout de même vous procurer une Xbox Series X ou Series S, mais que vous ne trouvez aucun stock chez les revendeurs, Micromania-Zing a récemment lancé un système de location de console. Les nouvelles Xbox Series X seront prochainement disponibles.

Source : Xbox