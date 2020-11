Xbox Series X vs PS5 : Phil Spencer estime que la guerre des consoles est la pire chose de l’industrie

La guerre des consoles entre la Xbox Series X et la PS5 n’a pas lieu d’être, estime Phil Spencer, responsable de la division Xbox chez Microsoft. Dans une interview, le cadre admet mépriser le comportement des fanboys des jeux vidéo, qui adulent une console ou une marque au détriment d’une autre.

Interviewé par nos confrères de The Verge, Phil Spencer s’est livré à coeur ouvert sur la guerre des clans qui oppose souvent les joueurs Xbox aux joueurs PlayStation. Sur les forums et les réseaux sociaux, des fanboys défendent bec et ongles la console de leur choix. Certains adorent la PS5 et méprisent fermement les Xbox Series S et Xbox Series X. Ou inversement.

« Ce tribalisme dans l’industrie, s’il y avait quoi que ce soit qui me chasserait un jour du milieu c’est en fait cela » admet Phil Spencer, pour qui cette guerre des clans est contre productive. « Lorsqu’une équipe lance quelque chose sur le marché pour… alors que le monde risque de le déchirer sur Internet, c’est une chose tellement courageuse à faire pour une équipe. Je ne souhaiterai jamais qu’une équipe créative ou une équipe produit fassent de mauvais résultats parce que j’ai un produit compétitif. Ce n’est pas en moi. Je ne pense pas que cela nous aide à long terme dans l’industrie » précise le cadre.

Phil Spencer méprise les comportements toxiques de certains fanboys

« Spécialement dans l’univers des consoles, il y a un noyau dur qui, à mon avis, est arrivé à un niveau destructeur qui pense que ‘Je veux vraiment que ceci échoue pour que ce que j’ai acheté réussisse’. C’est comme ça des deux côtés. Je ne dis pas qu’ils écrasent Xbox et que tous ceux qui aiment la Xbox sont toujours bienveillants envers PlayStation. J’ai déjà expliqué que je trouvais tout cela déplaisant, mais c’est peut-être encore trop léger. Je méprise vraiment tout ça » regrette Phil Spencer.

Plutôt que d’opposer un produit à un autre, l’homme milite pour une saine concurrence empreinte de respect entre les différents acteurs. Malheureusement, on s’attend à ce que les mises en garde de Spencer n’aient qu’un effet très limité sur le comportement des joueurs les radicaux. D’autant qu’il arrive aux équipes de communication, du côté de Sony et de Microsoft, d’alimenter cette guerre des clans pour mettre en avant leurs produits. C’est notamment le cas sur les réseaux sociaux.

Enfin, le cadre affirme que Sony n’est pas le plus grand concurrent de Microsoft sur le marché du jeu vidéo. « Nous sommes dans le secteur du divertissement. Le plus gros concurrent que nous ayons est l’apathie envers les produits et services, les jeux que nous construisons » déclare Phil Spencer. Que pensez-vous du point de vue du responsable Microsoft ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge