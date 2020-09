Xbox Series X : vous pourrez télécharger et installer les jeux avant de les acheter

La fonction Smart Delivery des Xbox Series X et Series S gagne encore en intelligence grâce au téléchargement en amont des jeux avant leur achat et parfois même avant leur disponibilité. Microsoft trouve ainsi un moyen de raccourcir le temps entre l’achat d’un jeu et le lancement effectif d’une partie.

Avec les consoles actuelles, que ce soit la Xbox One (X ou S) ou la PlayStation 4, jouer à un jeu tout juste acheté n’est pas immédiat. Que ce soit au format physique ou au format dématérialisé, il faut passer par l’étape d’installation du jeu sur le disque dur de la console (étape qui était auparavant facultative sur PS3 et Xbox 360). Dans le premier cas, le jeu est copié, puis mis à jour. Dans le second cas, il est téléchargé et, éventuellement, mis à jour si le patch n’était pas intégré préalablement.

Le processus dure entre un gros quart d’heure dans le premier cas et plusieurs heures dans le second, même si cela dépend évidemment de votre connexion Internet. Cela veut dire que le joueur ne peut pas profiter immédiatement de son jeu après l’achat. Pour réduire ce temps d’attente, Microsoft a intégré dans Smart Delivery une fonction de « pré-téléchargement » du jeu. Et ça, ça va nous changer la vie.

Téléchargez, achetez, jouez !

Qu’est ce que cela veut dire ? L’idée est simple : vous allez acheter un jeu ou vous avez précommandé un jeu, en magasin ou sur le Xbox Store. Le téléchargement complet du jeu débute avant même l’achat, dès que le titre est disponible sur les serveurs de la firme de Redmond. Vous pouvez par exemple le lancer la veille de l'achat ou de la sortie.

Ainsi, dès que vous êtes propriétaire du jeu (en insérant le disque dans le lecteur ou en activant l’achat virtuel), celui-ci est déjà prêt à fonctionner. Pas besoin d’attendre. Nous nous attendons toutefois à ce qu'un petit délai tenace reste : les éditeurs ont l'habitude de publier un patch de mise à jour au moment du lancement. Il faudra donc toujours le télécharger et l'appliquer.

Une fonction accessible sur l'application Android

Une remarque importe : cette fonction semble pour l’instant n’être accessible que depuis l’application Xbox pour Android (la version beta plus précisément). À partir de celle-ci, vous pouvez activer le téléchargement d’un jeu sans que vous en soyez propriétaire. L’information a été dévoilée sur Twitter par le journaliste américain Jerko Cilas de Lords of Gaming (voir son tweet en fin de cet article). Ce dernier a reçu, comme d'autres rédactions outre-Atlantique, une Xbox Series X en test.

Il a téléchargé Assassin’s Creed Valhalla qui sera donc débloqué quand il achètera le jeu en digital ou au moment où il insèrera le disque du jeu. Espérons bien sûr que cette fonction sera plus facile à utiliser, quel que soit l'écran : à partir de la console, à partir du Xbox Store sur Windows 10 ou sur une tablette et un smartphone.

Moins de temps d'attente entre l'achat et le lancement d'une partie

Cette fonction est extrêmement pratique. Elle sera notamment utile à deux occasions : si vous achetez un jeu physique par correspondance (ce qui veut dire un délai de livraison de 2 jours) ou si vous précommandez une nouveauté. Dans les deux cas, vous pourrez activer son téléchargement par avance et jouer dès réception du jeu en insérant le disque (ou en activant vos droits dans le cas d’une sortie digitale). Nous nous demandons toutefois si cette fonction sera réservée aux jeux estampillés Smart Delivery ou si elle sera proposée pour l’ensemble du catalogue de Microsoft. Nous espérons évidemment qu’elle le sera pour tous.

Smart Delivery pour Xbox Series X gagne clairement ici en intelligence, alors que le service était déjà fort pratique. Rappelons que Smart Delivery est un outil qui permet aux joueurs ayant acheté un jeu cross-plate-forme sur Xbox One d’en profiter aussi sur Xbox Series X. En outre, l’inverse est aussi vrai : achetez un jeu sur Xbox Series X et profitez sur votre Xbox One s’il existe. Lors de l’officialisation de Smart Delivery, Microsoft annonçait la compatibilité du système à une douzaine de titres. Il y en aura assurément beaucoup plus.