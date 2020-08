Xbox Series X : voici l’interface de la nouvelle console de Microsoft

Microsoft a dévoilé l’interface de la nouvelle Xbox Series X dans une petite vidéo. Avec cette nouvelle navigation, la firme de Redmond a trois obsessions majeures : rendre la vie des utilisateurs plus facile, plus rapide, et également unifier tout son écosystème avec une interface commune à toutes les plates-formes.

La Xbox Series X arrive en novembre prochain et commence à livrer tous ses secrets. Cette fois, c’est l’interface de la machine qui est dévoilée par Microsoft. Elle reprend tous les codes de design de la précédente génération, à savoir le système de navigation par tuiles, mais l’améliore grandement. Plus encore, elle sera similaire sur console, PC et smartphone (à quelques différences près compte tenu de la plate-forme) pour une plus grande unicité.

Ainsi, que vous jouiez aux jeux Microsoft sur l’application Xbox PC, sur votre Series X ou sur xCloud via Android, l’expérience sera la même. La convergence va même plus loin. Microsoft explique par exemple qu’il sera plus facile de partager une séquence de jeu. Si vous voulez partager une vidéo prise sur votre console, il suffira d’appuyer sur le bouton dédié sur la manette et votre séquence de jeu sera envoyée sur votre smartphone. D’ici, il sera alors possible de la modifier et de la publier. Pratique. De même, cette unification des interfaces permettra d’utiliser votre smartphone pour envoyer des messages à vos amis sans passer par l’écriture fastidieuse à la manette.

S’axer autour de la communauté

Microsoft promet également d’axer son interface autour de la communauté. Il sera ainsi plus facile de trouver des amis et de créer des groupes. Une donnée bienvenue, tant cette partie est confuse sur l’interface actuelle. De même, votre profil bénéficiera de plus d’options de personnalisation.

Plus encore, Microsoft promet une interface plus simple à utiliser, mais surtout plus rapide. Si l’actuelle n’est pas foncièrement lente, la console fera profiter de son SSD dans les menus pour rendre la navigation instantanée dans toutes les situations.

Une belle interface qui ne bouscule pas vraiment la formule instaurée par Microsoft depuis des années, mais qui semble grandement l’améliorer. Pour rappel, la Xbox Series X arrivera à la fin de l’année, tout comme la PS5 de Sony qui n’a pas encore présenté son OS pour sa part.