Xbox Series X sur Amazon : certaines précommandes seront livrées après Noël

Certains clients qui ont commandé la Xbox Series X sur Amazon rapportent avoir appris dans un email que leur livraison est susceptible d'être retardée jusqu'au 31 décembre 2020. De quoi décevoir ceux qui espéraient recevoir la console à temps pour Noël.

Les joueurs qui ont précommandé une Xbox Series X ou S sur Amazon risquent de devoir prendre leur mal en patience. Après avoir déjà prévenu, en septembre que certains clients ne recevraient pas leur console à temps, Amazon envoie un nouvel email à certains clients pour les prévenir que la livraison de leur console n'aura effectivement pas lieu le 10 novembre, ni peut-être même à temps pour Noël.

Le détaillant en rupture de stock de Xbox Series explique qu'il attend “de recevoir plus d'inventaire en novembre et décembre” et que les délais pourraient donc s'étaler sur plusieurs semaines – avec des livraisons retardées jusqu'au 31 décembre dans le pire des cas. Avec la sortie de la Xbox Series X le 10 novembre, de nombreux joueurs espéraient pouvoir brancher la console sur leur télévision dès aujourd'hui.

Amazon prévient certains clients qu'ils ne recevront pas leur Xbox Series X pour Noël

Avant le message, certains internautes s'étonnaient ces derniers jours de ne pas avoir reçu d'avis d'expédition dans leur boîte mail. Le message d'Amazon vient ainsi confirmer les craintes de certains. Il y a bien sûr de quoi être surpris par ces emails semble-t-il envoyés in extremis, moins d'une journée avant la date de sortie officielle de la console.

Mais à sa décharge, Amazon subit comme tous les autres les conséquences de la crise du coronavirus. La plateforme semble à cet égard se retrouver dans la même situation que pour les précommandes de PS5. Certains clients avaient alors été prévenus que la livraison de leur console serait susceptible d'être retardée après le 12 novembre, à peine deux jours avant le lancement des précommandes.

Sur Twitter, la réaction des joueurs ayant reçu le mail est, comme on peut s'y attendre, emplie d'une profonde déception. En guise de (légère) consolation, pour ceux qui misaient vraiment sur une livraison de la console avant Noël, on ne pourra que rappeler que 2020 est de toute façon une année fichue dans l'ensemble, et qu'il n'est même pas certain qu'il sera possible de tenir une grande fête avec famille et amis sur fond de pandémie…

