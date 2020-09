Xbox Series X : Amazon vous prévient, la console ne sera peut-être pas livrée au lancement

La Xbox Series X sera-t-elle livrée en temps et en heure ? Amazon commence à faire savoir à ses clients que les livraisons des précommandes pourraient être reportées après le lancement officiel de la console, en raison de la trop grande demande.

Les Xbox Series X et Xbox Series S sont attendues le 10 novembre 2020, au prix de 499 € et 299 €. Les précommandes des deux consoles sont ouvertes depuis le 22 septembre et elles cartonnent. En effet, il est actuellement très difficile de trouver un revendeur qui n'est pas en rupture de stock de Xbox Series X.

Microsoft a d'ailleurs remercié à ce sujet les joueurs après avoir enregistré “des précommandes record”. Seulement, l'entreprise américaine a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'était pas certaine de pouvoir satisfaire cette forte demande. Lors d'une interview accordée ce vendredi 25 septembre à BFM Business, le patron d'Xbox Phil Spencer a assuré qu'il y aurait des ruptures de stock jusqu'en 2021. Selon ses dires, “je m'attends à ce que la demande dépasse nos capacités jusqu'en fin d'année”.

Le constructeur n'est pas le seul à se montrer prudent/réaliste face aux difficultés à venir de ce lancement. Les revendeurs commencent également à afficher quelques incertitudes. C'est notamment le cas d'Amazon. En effet, le géant du web a envoyé un mail à l'intégralité de ses clients qui ont précommandé la Xbox Series X sur leur site.

Amazon incertain pour les précommandes de PS5 et de Xbox Series X

L'entreprise californienne les prévient d'un éventuel report de livraison après la date de lancement de la console : “Nous vous contactons au sujet de votre précommande de Xbox Series X pour vous prévenir qu'il est possible que vous ne receviez pas le produit le jour de sa sortie en raison de la forte demande”, écrit Amazon.

La firme poursuit : “Nous faisons tout notre possible avec le fournisseur pour obtenir plus de stocks. Nous lui fournirons des mises à jour supplémentaires dès que des informations supplémentaires seront disponibles”, conclut le géant du e-commerce. Dans ce mail, les clients pourront trouver un lien pour suivre en temps réel la livraison de leur produit, ainsi qu'un autre pour annuler leur précommande s'ils le désirent.

Pour rappel, Amazon a envoyé le même avertissement aux clients qui ont précommandé la PS5 sur la site. Comme pour la Xbox Series X, le site n'est pas certain de pouvoir livrer la console de Sony en temps et en heure.

Source : Cnet