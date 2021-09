Xbox Series X/S : le Dolby Vision en jeu est enfin disponible pour tous

Les consoles Xbox Series X/S prennent désormais en charge les jeux en Dolby Vision, et « plus de 100 titres HDR next-gen optimisés pour les Series X|S sont disponibles dès maintenant ou le seront bientôt », selon Microsoft.

Les Xbox Series X et S ont été lancées avec la prise en charge de Dolby Vision pour les films et autres vidéos, mais vous pouvez désormais bénéficier de ces améliorations visuelles dans les jeux pris en charge, à condition de disposer d'un écran compatible Dolby Vision. La fonctionnalité est en test depuis mai pour les insiders, et sera disponible dans plus de 100 jeux HDR à l'avenir.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Dolby Vision est un ensemble propriétaire de normes HDR qui permet d'obtenir une image aux couleurs plus vives et plus contrastées. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos pourraient à l’avenir arriver sur d’autres consoles, puisqu’ils ne seront pas exclusifs aux Xbox Series X et S.

Quels sont les jeux compatibles Dolby Vision ?

Une dizaine de jeux prennent en charge le Dolby Vision dès aujourd'hui, selon une liste publiée sur le site Web de la Xbox, mais Microsoft promet que plus de 100 seront bientôt optimisés. Actuellement, seuls F1 2021, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Gears 5, Borderlands 3, Immortals Fenyx Rising, Marvel's Guardians of the Galaxy, Call of Duty : Black Ops Cold War, DIRT 5 et Metro Exodus sont compatibles avec la technologie.

Plusieurs dizaines de jeux seront compatibles dans les mois à venir. Halo Infinite est un exemple de jeu à venir qui tire pleinement parti du Dolby Vision, a déclaré Microsoft. De plus, des milliers de jeux classiques HDR10 et Auto HDR bénéficieront d'une meilleure qualité d'image grâce à la nouvelle amélioration Dolby Vision sur les Xbox Series X et S, a ajouté Microsoft. Les consoles amélioreront automatiquement le rendu de vos jeux existants pour offrir une expérience « riche et immersive inégalée par toute autre console de jeu ».

Pour obtenir une expérience optimale lors de l'utilisation de Dolby Vision, Microsoft recommande d'activer l’Auto Low Latency Mode « ALLM » si votre téléviseur est compatible. La technologie Dolby Vision est compatible avec l’ALLM, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et les jeux à 120 Hz.

Source : Xbox