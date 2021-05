Xbox Series X et S : Microsoft déploie le Dolby Vision sur ses consoles pour les insiders

Microsoft a annoncé l'arrivée prochaine de la technologie Dolby Vision sur les Xbox Series X et S, ce qui en fait les premières consoles de jeu à en bénéficier. Les membres de l'Insider Alpha Ring peuvent expérimenter le Dolby Vision sur leurs jeux dès maintenant, tandis que les autres joueurs devront attendre la fin de la phase de test.

Le directeur de la programmation du Xbox Live, Larry Hryb, a annoncé la nouvelle dans un tweet. Selon Microsoft, Dolby Vision apportera aux jeux « des reflets plus brillants, un contraste plus net et des couleurs plus éclatantes », à condition, bien sûr, de posséder un téléviseur compatible Dolby Vision. Les Xbox Serties X et S seront donc les premières consoles à être compatibles avec le meilleur système HDR du marché.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Dolby Vision est un format HDR qui offre une variété de fonctions exclusives, notamment des métadonnées dynamiques, qui ajustent le contraste et la luminosité de votre HDR scène par scène, ou même image par image. La plupart des fabricants intègrent cette technologie sur leurs téléviseurs haut de gamme, mais ce n’est par exemple pas le cas de Samsung, qui préfère se contenter du HDR10+. Microsoft avait par exemple conseillé les TV OLED LG pour profiter du 4K à 120 fps avec le Dolby Vision.

Quels sont les jeux compatibles ?

Seuls quelques jeux sont actuellement compatibles avec le Dolby Vision, notamment Borderlands 3, Gears 5 et Halo : The Master Chief Collection. Pour l’instant, on ne sait pas si d'autres titres seront compatibles lors de ce test ou si Microsoft a l'intention de lancer une fonction de type Auto HDR qui ajoutera le Dolby Vision à l'ensemble de la gamme de jeux Xbox.

Vous pouvez savoir si votre téléviseur est compatible ou non avec le Dolby Vision en appuyant sur le bouton Xbox pour ouvrir le guide, puis en sélectionnant Profil et système > Paramètres > Général > TV et options d'affichage > Détails du téléviseur 4K.

Pour l'instant, la fonctionnalité est déployée pour les Xbox Insiders, donc nous supposons qu'elle sera disponible pour tous les semaines ou mois à venir. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le programme Insider, il est possible de le faire de plusieurs façons différentes. Sur une console Xbox, recherchez l'offre groupée Xbox Insider dans la boutique. Sélectionnez l'option et vous pourrez télécharger l'application Xbox Insider. Sur Windows 10, le Xbox Insider Hub se trouve dans la boutique Microsoft.

Source : Larry Hyrb