Xbox Series X : Dolby Atmos et Dolby Vision seront exclusifs à la console pour au moins 2 ans

La Xbox Series X propose (pour ses utilisateurs équipés) les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Microsoft France annonce aujourd’hui qu’elles seront exclusives à la console pendant au moins deux ans. De quoi séduire les adeptes de performances visuelles et sonores.

La Xbox Series X a de nombreux atouts à faire valoir, notamment en termes de technique. Microsoft évoque aujourd'hui les deux technologies phares de Dolby pour sa console : le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos. Ne vous attendez pas à les voir débarquer sur la PS5, puisqu’elles resteront exclusives au monolithe pendant au moins deux ans.

C’est Microsoft France qui a vendu la mèche dans une publication depuis supprimée (parce publiée un peu trop tôt ?) sur son site officiel. La Xbox Series X ainsi que la Series S profiteront de ces deux technologies exclusives sans surcout.

La Xbox Series X profite de Dolby Vision pendant deux ans

Pour l’instant, le Dolby Vision n’est pas disponible mais arrivera dans le courant de l’année 2021, même si les Insiders peuvent déjà le tester sur des jeux compatibles depuis le mois dernier. Il faut bien entendu être équipé avec un écran adéquat pour en profiter. Le Dolby Vision peut drastiquement changer l’expérience de jeu, puisque cette technologie propose une solution qui permet d’ajuster de manière dynamique la luminosité de l’image. Cela apporte une plus grande précision par rapport au HDR classique, qui lui est statique. En jeu, cela est synonyme d’une plus grande lisibilité de l’image, et ce quelles que soient les conditions.

Le Dolby Atmos, lui, est déjà disponible depuis le lancement de la console sur les jeux compatibles. Il apporte une immersion totale avec un son spatialisé d’une grande précision. Là encore, il faut être équipé. Il fonctionne aussi avec le casque officiel de la console.

Des petits avantages technologiques qui devraient séduire certains utilisateurs adeptes de performances. Toutefois, il faut signaler que cela ne concerne qu’une petite partie des joueurs équipés pour le moment, et que la plupart n’en profiteront pas dans l’immédiat.