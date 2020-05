Xbox Series X : Phil Spencer annonce un lancement mondial

La Xbox Series X aura droit à un lancement mondial, contrairement à la Xbox One dont l’arrivée a pu prendre du temps dans de nombreux pays. Microsoft ne souhaite plus être en retrait de ses concurrents, notamment Sony et Nintendo.

Phil Spencer, le directeur de la division jeux chez Microsoft, a fait quelques révélations au détour d’une interview. Le responsable était l’invité d’un podcast animé par Reggis Fils-Aime, ex dirigeant de Nintendo aux Etats-Unis. On apprend notamment que le lancement de la Xbox Series X se fera à la même date partout dans le monde :

« On a de nouveau passé la production en revue cette semaine. Notre chaîne d’approvisionnement est satisfaisante côté matériel. Il semble que nous aurons suffisamment d’unités [lors de la sortie, ndlr]. Nous nous sommes d’ailleurs engagé à lancer [la Xbox Series X] partout dans le monde ce que nous n’avions malheureusement pas fait avec la Xbox One », explique Phil Spencer.

Xbox Series X : tous les joueurs seront traités à la même enseigne

Et d’ajouter, en s’adressant à l’ancien dirigeant Nintendo : « tu te souviens avoir vécu ça depuis le campus Nintendo. Cela nous a pris des mois et des mois pour atteindre certains des marchés-clés, c’est pourquoi le lancement mondial est si important pour nous ». La Xbox One avait été lancée le 22 novembre 2013 aux Etats-Unis, Canada, et dans une poignée de pays en Europe.

Le reste des joueurs avait dû dans la plupart des cas patienter une douzaine de mois avant de voir la console arriver. L’info donc à retenir c’est que les joueurs du monde entier pourront acheter la console le jour de sa sortie. Le responsable ne s’épanche pas en revanche sur la date de sortie exacte.

Lire également : Xbox Series X – la France est prioritaire, pas de pénurie en vue pour Noël

Il suggère toutefois que le calendrier n’a pas pris de retard à cause du coronavirus, tout en révélant que la partie software est dans les temps : « la partie logicielle de la plateforme progresse bien. Les jeux passent à la prochaine étape ».

Source : XboxDinasty.de