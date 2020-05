Xbox Series X : la France est prioritaire, pas de pénurie en vue pour Noël

La Xbox Series X est déjà en production et sera bien lancée à bonne date malgré la crise du coronavirus. Mais sera-t-elle disponible en quantité suffisante ? Quid des livraisons en France ? La directrice de Xbox France nous livre des détails sur les plans de la firme.

La console NextGen de Microsoft n’a aujourd’hui plus aucun secret. Contrairement à Sony qui fait durer le suspens, le design de la Xbox Series X est connu depuis plusieurs mois et on sait ce qu’elle vaut sous le capot. Mais une question revient régulièrement ces dernières semaines. Quel sera l’impact de la pandémie du coronavirus sur le lancement de la console ? Des rumeurs sur une sortie retardée ont un temps circulé, mais Microsoft s’est déjà montré rassurant sur le lancement à bonne date.

Si le doute subsiste encore sur la quantité des stocks disponibles, on apprend aujourd’hui que la France fait partie des pays prioritaires. Il y a donc de bonnes chances que la demande dans l’Hexagone soit satisfaite et que les commandes seront livrées à temps en fin d’année… à moins d’un cataclysme de dernière minute.

Xbox Series X : en France, les stocks seront disponibles à temps et en quantité

Dans une interview accordée au site Xboxygen, Ina Gelbert, directrice de Xbox France se veut rassurante. « Dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez… C’est toujours une grande question » a-t-elle déclaré. Elle assure néanmoins que tout est mis en œuvre pour que la Xbox Series X se retrouve sous le sapin dans l’Hexagone pour tous ceux qui le souhaiteraient.

« C’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays. Montrer qu’on a la communauté, qu’on a le marché, qu’il y a d’énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu’il faut des unités pour couvrir cette demande ». Ina Gelbert ne voit aujourd’hui aucun risque pour la France. « Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde… ça on n’y pourra pas grand-chose » tempère-t-elle.

Une chose est certaine, tous les acteurs de la chaîne de production s’activent pour minimiser l’impact de la crise sanitaire actuelle sur le lancement de la Xbox Series X. Le challenge est énorme, notamment pour AMD qui doit assurer la fourniture des APU de la nouvelle Xbox comme de la PS5. Dans son dernier rapport trimestriel, la société affirme avoir mis les bouchées doubles pour respecter sa part de contrat sur les deux fronts avant les fêtes de fin d’année.

