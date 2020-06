Xbox Series X : Microsoft proposera un abonnement si vous n’avez pas les moyens d’acheter la console

La Xbox Series X sera également proposée dans le cadre de l’abonnement « Xbox All Access » explique Phil Spencer, responsable de la division consoles de Microsoft, en marge d’une interview.

Phil Spencer a révélé au détour d’une interview BBC qu’une offre d’abonnement sera proposée pour se procurer la Xbox Series X. Ce qui permettra aussi à Microsoft de limiter l’impact de la crise en cours sur ses ventes. L’année 2020 a en effet pris un tournant incertain avec le début de la pandémie du coronavirus, la mise en place de mesures de confinement partout dans le monde, et la crise économique planétaire que cela engendre.

L’abonnement Xbox All Access enfin lancé dans plus de pays ?

Phil Spencer explique en effet : « nous avons un programme d’abonnement au Xbox All Access qui permet aux gens d’acheter leur prochaine console en payant une redevance mensuelle. Et si ce n’est pas le moment pour vous d’acheter une nouvelle console, et que pensez garder votre console actuelle, soyez assurés que nous continueront à la prendre en charge ».

Sur la question du coût, il souligne que les jeux délivrés via smart delivery « vous suivront » sur Xbox Series X. Et d’ajouter que son département n’est pas obsédé par « le nombre de consoles vendues cette année » : « nous concentrons nos efforts sur les services délivrés au travers du Xbox Game Pass, qui permet aux gens de se constituer une ludothèque contre un forfait mensuel » ainsi que sur « la rétrocompatibilité » et le « smart delivery », détaille Phil Spencer.

Et de remarquer que « même en se penchant sur la période 2008-09, dans cette récession, où on pouvait apprécier l’impact sur le secteur – le gaming s’en sortait plutôt bien. C’est un secteur durable ». Apparue aux Etats-Unis en 2008, l’offre Xbox All Access est un abonnement proposé 21,99 dollars par mois (avec engagement sur 24 mois). Il comprend une console, un abonnement au Xbox Game Pass et un abonnement au Xbox Live Gold.

Après deux ans, la console vous appartient. Pour l’heure cet abonnement n’est pas proposé en Europe (et donc en France). Mais les déclarations de Phil Spencer montrent que cela pourrait changer avec le lancement de la Xbox Series X.