Xbox Game Pass : No Man’s Sky débarque en juin 2020

Le Xbox Game Pass accueillera No Man’s Sky dès le mois de juin 2020. Les abonnés au programme de Microsoft pourront découvrir cet excellent jeu d’exploration qui n’a cessé de s’améliorer en quatre ans d’existence.

En voilà une bonne nouvelle pour les abonnés Xbox Game Pass. Après avoir parcouru les plaines du Far West dans la peau d’Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, les joueurs vont pouvoir explorer des centaines et des centaines de planètes sur No Man’s Sky. En effet, Microsoft vient d’annoncer que le titre d’exploration spatiale de Hello Games débarque sur le Xbox Game Pass dès le mois de juin 2020.

Une nouvelle jeunesse pour No Man’s Sky

Le jeu va donc s’offrir une nouvelle jeunesse alors qu’il approche lentement mais surement de son quatrième anniversaire. Pour rappel, le titre revient de très, très loin et avait amplement déçu les joueurs à sa sortie en 2016. Le jeu cristallisait à l’époque de très, voir trop grandes attentes. Mais les développeurs d’Hello Games n’ont jamais baissé les bras et ont continué à travailler d’arrache-pied sur le jeu.

Au gré des patchs et correctifs, No Man’s Sky s’est approché de la promesse initiale et a véritablement opéré sa mue avec la mise à jour Beyond publiée pendant l’été 2019. Prise en charge de la VR, possibilité d’explorer la galaxie en coopération jusqu’à 8 joueurs sur console et 32 sur PC, un tout nouveau hub, une interface améliorée, des nouveaux PNJ, 60 langues inédites, la possibilité de monter des créatures, un mode construction entièrement revisité… En bref, le jeu est aujourd’hui en bien meilleure santé qu’il ne l’était à sa sortie.

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un abonnement proposé à partir de 9,99 € par mois qui vous permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux du catalogue Xbox et PC. Chaque mois, Microsoft ajoute de nouveaux titres à sa ludothèque. Le Xbox Game Pass Ultimate inclut quant à lui un an d’abonnement au Xbox Live Gold, nécessaire pour jouer en ligne sur Xbox One.

