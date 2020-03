Oubliez la PS5 : la Xbox Series X sera la vraie star de la rétrocompatibilité

La PS5 ne sera finalement pas la championne des consoles pour la rétrocompatibilité. Microsoft annonce en effet que tous les jeux Xbox One ainsi que tous les jeux rétrocompatibles avec l’itération actuelle le seront aussi avec la Xbox Series X.

Sourires crispés, salle vide, ton monocorde et overdose de détails très techniques… la présentation des caractéristiques de la PS5 par Mark Cerny, l’architecte système en chef chez Sony, nous en a à la fois appris beaucoup sur des aspects utiles aux développeurs et pas grand chose du côté de ce que sera vraiment la console pour les joueurs.

A une exception près, et ce n’était pas vraiment une bonne nouvelle. Alors que depuis des semaines semblait se tramer une vaste rétrocompatibilité jusqu’aux jeux PS1, on a appris à la place que « presque » tous les jeux les plus populaires de la PS4 seraient compatibles au lancement de la PS5. Sans faire mention des générations antérieures.

Rétrocompatibilité : Microsoft persiste et signe

S’il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions sur la proportion de jeux réellement disponibles au lancement, c’est, d'emblée, une très grosse déception. Qui pourrait bien finir par jouer à l’avantage de Microsoft. C’est qu’il y a quand même une constante chez la firme de Redmond : son discours sur la rétrocompatibilité de la Xbox Series X. Dans un post de blog daté du 16 mars, la firme répète que sa console sera compatible avec « des milliers de jeux Xbox One mais aussi des jeux Xbox 360 et des jeux de la Xbox d’origine ».

Et d’ajouter que ces jeux « se joueront encore mieux sur Xbox Series X ». Microsoft ne promettait pas non plus une rétrocompatibilité totale, puisque à aucun moment la firme n'employait ce terme. Mais semblait au moins faire des efforts pour que non seulement de nombreux titres populaires jusqu’à la première génération restent jouables sur Xbox Series X – l’accent n’est ainsi pas seulement mis sur la compatibilité avec l’itération immédiatement la plus récente.

Or, nouveau coup de théâtre : comme pour répondre à la molesse des efforts apparents de retrocompatibilité de Sony, Microsoft a annoncé hier sur le compte Xbox officiel que « tous les jeux qui sont déjà rétrocompatibles » avec la génération actuelle le seront avec la Xbox Series X « plus tous les jeux Xbox One », ajoute Microsoft. C’est donc désormais officiel : la PS5 sera bien moins rétrocompatible que la Xbox Series X. Le score est donc pour l’instant de 2-0 pour Microsoft si on ajoute le fait que la Xbox Series X sera plus puissante en puissance brute que la PS5, en tout cas jusqu’à la prochaine rencontre !

