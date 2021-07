Xbox Series S : après le mini frigo, Microsoft dévoile une valise pour la console

Microsoft dévoile un nouvel accessoire pour la Xbox Series S : une valise pour emmener la console en voyage. Elle permet d’y ranger la console, deux manettes, les câbles, ainsi qu’un écran signé Asus ROG. Bref, tout ce qu’il faut pour jouer où vous voulez. La valise est signée du bagagiste July.

Il n’est toujours pas très facile de se procurer une Xbox Series X. Comme la PlayStation 5, elle est non seulement victime de son succès, mais elle peine également à trouver le chemin des étals des boutiques. En cause, une pénurie de composants qui touche les consoles de jeu, les cartes graphiques, ainsi que les smartphones. À l’inverse, la Xbox Series S est bien plus facile à trouver.

Aujourd’hui, la version digitale de la Xbox Series S est disponible chez tous les marchands que nous avons visités en préparation de cet article : Fnac, Darty, Boulanger, Amazon, Micromania, Cdiscount, etc. Mais aucun d’eux n’a de Xbox Series X en stock. Pour contrebalancer ce manque de popularité, Microsoft a eu une bonne idée : créer une situation où la Xbox Series S est plus pertinente que la Xbox Series X.

La Xbox Series S est la console de salon qui veut partir en voyage

La pertinence est dans la transportabilité. La Xbox Series S est plus facile à emmener avec soi en voyage. Bien sûr, nous ne sommes pas au niveau de la Nintendo Switch. Mais, la console est très petite. Et certains pensent même qu’elle pourrait se transformer en console pour les transports. Nous en voulons pour preuve l’excellent Xscreen, projet Kickstarter qui ajoute un écran à la console (pour un prix qui n’est pas si élevé que ça). Le projet a d'ailleurs été largement financé.

Une autre preuve de la transportabilité de la Xbox Series S vient de Microsoft. La firme de Redmond s’est associée au bagagiste July pour créer une valise de transport pour la console 100 % digitale. Dans cette valise, vous y retrouvez la Xbox, deux manettes, des câbles ainsi qu’une petite surprise : un écran Asus ROG Stryx XG17 (avec une coque pour le poser sur une table). Cette valise a été développée pour une campagne marketing à l’occasion de l’arrivée de Flight Simulator sur Xbox Series X/S.

Avant la valise Series S, il y a eu… le mini frigo Series X !

Cet accessoire est vraiment excellent, parce qu’il permet de transporter la console en toute sécurité et de jouer partout dans le monde, même si l’endroit où vous arrivez n’a pas de télévision compatible HDMI. Cette initiative nous rappelle évidemment le Xbox Mini Fridge, autre accessoire étonnant que Microsoft a fini par vendre officiellement le mini frigo, tant il a emporté l’adhésion des joueurs (qui croyaient au départ à une bonne blague). Avouons que l’idée est géniale : boire un petit coca frais en jouant à Gears 5 en 4K@120FPS, que demander de plus ? Nous espérons bien que la valise connaitra le même destin.