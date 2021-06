Microsoft : vous pourrez bientôt acheter un vrai mini-frigo Xbox, le mème devient réalité !

Microsoft a conclu son showcase de l'E3 2021 par une annonce qui ne concerne pas les jeux vidéo, mais bien votre cuisine. En effet, le mini-frigo en forme de Xbox Series X, que la société a promis de fabriquer après avoir battu Skittles dans un sondage Twitter, sortira bien à l’automne 2021.

Lors de l’annonce du design de la Xbox Series X, de nombreux utilisateurs se sont amusés de sa ressemblance avec un frigo, et ont inondé les réseaux sociaux de mèmes. Amusé de la situation, Xbox avait d’abord créé un frigo à taille réelle qu’il avait envoyé à plusieurs influenceurs et à un heureux gagnant tiré au hasard, avant de créer des versions miniatures de celui-ci.

À la suite d’un concours sur Twitter qui départageait Xbox et Skittles pour élire le meilleur compte de marque, Xbox avait promis que s’il l’emportait, il allait commercialiser le mini-frigo à l’effigie de sa console Xbox Series X. L’entreprise avait effectivement remporté le titre, mais nous ne savions jusqu’à présent pas quand allait être disponible le frigo.

Le mini-frigo Xbox arrive d’ici la fin de l’année

Microsoft promet que le prochain Xbox Mini Fridge est « le mini-frigo le plus puissant du monde ». Cela se réfère évidemment à l'un des principaux arguments marketing de l'entreprise pour promouvoir sa console Xbox Series X.

Ce que l'on peut voir dans la courte vidéo ci-dessous du mini-frigo Xbox, c'est sa petite taille. En effet, il semble pouvoir contenir une douzaine de canettes de sodas tout au plus. Comme il s’agit d’un frigo miniature, ce dernier ne devrait pas se retrouver dans la cuisine des fans. En effet, celui-ci est davantage destiné à trôner sur le bureau des gamers les plus hardcores qui ont besoin de boissons énergisantes à proximité pour jouer toute la nuit.

Bien que le frigo ne contienne pas de console de jeu, Xbox vante tout de même une architecture de refroidissement Xbox Velocity du réfrigérateur. Le mini-frigo sera officiellement disponible à l’automne, mais nous ne savons pas s’il sera possible de l’acheter en France. Pour l’instant, aucun prix n'a encore été fixé pour l'appareil. Comme tous les produits de ce genre, on imagine que les stocks seront limités et qu’il sera rapidement victime de son succès.

Source : Xbox