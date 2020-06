Xbox Series X : Microsoft est persuadé que sa console est meilleure que la PS5

La Xbox Series X serait meilleure que la PS5 en matériel et catalogue de jeux à en croire Phil Spencer. Ce dernier s’exprimait sur le dernier livestream de Sony qui a dévoilé une première sélection de jeux ainsi que le design de la PS5.

Évidemment, on peut s’attendre à ce que ce genre de petites piques se multiplient dans les prochaines semaines. Le responsable Xbox chez Microsoft Phil Spencer a estimé, après la dernière présentation de Sony que la Xbox Series X garde l’avantage sur la PS5, tant du point de vue de la sélection de jeux que de ses qualités matérielles. « J’ai regardé leur événement », explique Phil Spencer, « j’ai trouvé qu’ils ont fait du bon travail », concède-t-il en marge d’une conférence Gamelab Live.

Un commentaire sans mauvaise foi, il l’assure : Phil Spencer affirme avoir envoyé à Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, une note pour le féliciter pour la production de cet événement. « En tant que concurrent, c’est bien qu’ils en soient là maintenant pour qu’on puisse savoir quel sera le programme, voir l’appareil, voir les jeux ». Et d’ajouter immédiatement non sans une pointe de provocation : « pour être tout à fait honnête je me suis senti bien après l’événement ».

Il poursuit : « je pense que les avantages matériels que nous avons construit vont se montrer alors que l’on parle davantage de nos jeux, du taux de rafraîchissement et d’autres choses ». Et d’ajouter : « je me sens bien par rapport au line-up de jeux que nous aurons, et on a plus de clarté sur ce qu’ils font de leur côté ce qui nous aide à se concentrer davantage sur ce que l’on a, et je pense que ça sera une force pour nous lors du lancement ».

Phil Spencer pique alors : « donc j’ai pensé qu’ils ont fait du bon boulot, j’ai pensé qu’ils font ce qu’ils font très bien et ils l’ont encore fait, mais lorsque je pense à la position dans laquelle nous nous trouvons, avec les jeux que nous allons pouvoir montrer et comment ils vont apparaître, et l’avantage matériel que nous avons, je pense que nous sommes dans une très bonne position« .

Pour l’heure, Microsoft n’a finalement confirmé que peu de jeux majeurs. Un point sur lequel Sony a su davantage mettre l’accent lors de son dernier événement. A l’heure actuelle 71 jeux sont confirmés pour le lancement de la PS5. Pensez-vous que Microsoft peut proposer un catalogue au final aussi attractif que celui de Sony ? Partagez votre avis dans les commentaires.