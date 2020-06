La Xbox Series X arrive avant la fin de l’année et pourrait proposer un argument de poids pour séduire les joueurs : une version sans lecteur de disques à 200 dollars. Un prix extrêmement agressif qui serait révélé dans le courant du mois de juillet, selon un leaker.

La guerre des consoles se prépare. Chaque constructeur avance petit à petit ses pions. Sony a frappé un grand coup le 11 juin en dévoilant ses jeux et le design de sa console. Microsoft pourrait répondre par une annonce plus fracassante encore.

En effet, un leaker croit savoir que la firme de Redmond préparerait elle aussi une version de sa console sans lecteur de disques à un prix très bas. Eastman, connu pour avoir déjà frappé juste sur les forums de Beyond3D, affirme aujourd’hui sur TechTacstic que Microsoft prépare bien une telle version (nom de code Lockhart) et qu’elle serait vendue autour des 200 dollars.

Pour sa Series X « normale », Microsoft viserait un prix maximum de 399 dollars. Des tarifs très bas qui séduiraient le public, alors que les rumeurs évoquent un tarif supérieur à 600 dollars pour la PS5. Pour gagner de l’argent, la société américaine ne compterait pas sur ses consoles, mais sur ses jeux ainsi que ses abonnements au GamePass, service déjà très populaire.

Ce tarif serait annoncé lors d’une conférence virtuelle au mois de juillet, durant laquelle Microsoft voudrait frapper un grand coup.

Le nerf de la guerre

Aujourd’hui, la Xbox One (surtout la One S) est sensiblement moins chère que la PS4 et est souvent bradée par les sites marchands. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. On se souvient qu’en 2013, lors de la présentation des consoles, Microsoft avait annoncé un tarif de 499 euros pour sa machine, ce qui avait fait les affaires de la PS4 de Sony, vendue elle à 399 euros.

Une bataille de communication largement gagnée par Sony à l’époque, chose que Microsoft n’aimerait pas voir se reproduire. Même si nous avons ici une rumeur qu’il faut prendre avec beaucoup de prudence, un positionnement très agressif de Microsoft serait crédible. Réponse en juillet.

Source : BGR