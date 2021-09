Xbox Series X : liste de souhaits, xCloud, Microsoft Edge, la console fait le plein de nouveautés

Microsoft présente la nouvelle mise à jour du firmware des consoles Xbox. En plus d’ajouter xCloud à l’application PC, il est désormais possible de streamer ses propres jeux depuis son ordinateur. Le Game Pass se dote également d’une liste de souhaits à la Steam et Epic Games Store, tandis que la dernière version d’Edge débarque sur tous les modèles.

Près d’un an après sa sortie, la Xbox Series X mène désormais le cortège des consoles Microsoft. Généralement la première à se doter des dernières mises à jour, elle ouvre la marche pour ses prédécesseures. Cela s’est notamment vérifié en début de semaine, lorsque la firme de Redmond a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour ses manettes, déjà disponible sur son dernier fleuron vidéoludique. Celle-ci ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là, puisque c’est au tour du firmware des consoles de bénéficier d’une petite mise à niveau.

Pas de grande révolution au programme, mais quelques fonctionnalités bien pratiques qui vont faciliter la vie des joueurs. C’est globalement tous ceux qui ont choisi Microsoft pour leurs jeux vidéos qui vont bénéficier des nouveautés, qu’ils soient sur Xbox ou PC. Il y a quelques jours, xCloud débarquait ainsi au sein de l’application Windows, permettant par la même occasion d’accéder au Game Pass depuis son ordinateur. Aujourd’hui, l’éditeur améliore encore un peu plus la formule, en donnant la possibilité aux propriétaires de Xbox Series X et S de streamer leurs propres jeux depuis leur PC.

Microsoft met à jour le firmware des consoles Xbox

À cela s’ajoute une fonctionnalité que l’on attendait depuis longtemps : le bouton « Jouer plus tard ». Comme son nom l’indique, il s’agit ni plus d’un moins d’un bouton « Ajouter à la liste de souhaits » que les utilisateurs de Steam et Epic Games Store connaissent bien. Sur Xbox Game Pass, il est donc désormais possible de mettre de côté les titres qui nous intéressent sans que l’on ait le temps ou l’envie de les lancer tout de suite. Pratique pour organiser plus clairement sa ludothèque, surtout vu l’allure à laquelle celle du Game Pass se développe.

Enfin, la dernière version d’Edge débarque sur Xbox Series X, Series S et One. Le navigateur prend en charge le clavier et la souris, en plus de proposer la synchronisation du compte avec les autres appareils. Il sera désormais bien plus simple de naviguer sur Internet depuis sa console. Ce n’est là que le début, car Microsoft a encore beaucoup de projets en stock. On devrait prochainement voir arriver une meilleure compatibilité avec les TV HDMI-CED, de meilleurs graphismes en 4K et des manettes toujours plus optimisées.

