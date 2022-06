Il construit une Xbox Series X de 2 mètres de haut entièrement fonctionnelle

Michael Pick a l’idée aussi géniale qu’inutile de construire sa propre Xbox Series en version géante. 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de large plus précisément, le Youtubeur indique s’être inspiré du mini-frigo à l’effigie de la console présentée il y a peu par Microsoft. La console a ensuite été offerte à la YMCA d’Atlanta.

On a eu droit récemment à la PS5 Slim, une version mini de seulement 2 cm d’épaisseur de la console de Sony. Les joueurs peuvent aujourd’hui s’extasier devant la version géante de la Xbox Series X. Création de l’ingénieur et YouTubeur Michael Pick, le concept est en lui-même dans le titre : plutôt que de se contenter d’une console de salon déjà imposante mais à la taille relativement standard, Michael a décidé de voir les choses en (très) grand.

2 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur : il faudra sûrement faire un peu d’espace dans votre salon si vous souhaitez jouer sur cette Xbox Series X unique au monde. Dans la vidéo ci-dessous, Michael Pick explique avoir été inspiré par le mini-frigo au design de la console commercialisé fin 2021 par Microsoft. En effet, quelle n’a pas été sa frustration à l’époque de découvrir que ce mini-frigo n’était en réalité rien de plus que cela, et qu’il est donc impossible de faire tourner Halo Infinite dessus.

Cette Xbox Series X géante est une réplique parfaite de l’originale

Michael Pick a donc mis un point d’honneur à rendre son Xbox Series X géante entièrement fonctionnelle. Oui, vous pouvez jouer à tous vos jeux sur la console (pour lui trouver une place à côté de votre TV, en revanche, c’est une autre affaire). Autre exploit, la machine est une réplique parfaite de l’originale, qui reprend tous les détails du design de la console de Microsoft, de la coque aux ports se trouvant à l’arrière.

Michael Pick n’a pas entrepris ce projet par simple folie des grandeurs. Premièrement, la Xbox Series X figure désormais dans le Guiness Book des records pour « plus grande console Xbox ». Ensuite, ayant visiblement réalisé que la chose est assez difficile à caler dans une décoration d'intérieur classique, l'ingénieur a décidé de l'offrir à la YMCA d'Atlanta, pour que les enfants puissent découvrir les joies de jouer une console dernière génération (et se vanter d'avoir la plus grosse).